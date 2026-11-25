„Exclusiv Rapid”, emisiunea ProSport dedicată echipei din Giulești și suporterilor rapidiști, revine astăzi, 25 noiembrie, de la ora 16:45, cu o nouă ediție.

Andi Amironoaiei îl va avea alături pe Cristian Șoaita, cunoscut pentru analizele și opiniile sale despre Rapid, publicate pe propria pagină de Facebook.

Principalul subiect al ediției va fi victoria Rapidului în deplasare cu Sepsi, scor 3-1, într-o partidă în care giuleștenii au obținut trei puncte importante în lupta pentru primele poziții din Superliga.

Meciul a fost marcat și de momentul de nervozitate al lui Daniel Pancu, care și-a aruncat geaca pe marginea terenului după o ocazie ratată de Filip Stojilkovic. La final, antrenorul a explicat gestul, vorbind despre numeroasele oportunități de gol pe care echipa nu reușește să le transforme.

Victoria, prestația Rapidului, ratările din ofensivă și reacția lui Daniel Pancu vor fi analizate în cadrul emisiunii de astăzi.