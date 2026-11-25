Călin Georgescu s-a prezentat miercuri la Curtea de Apel București, unde instanța a rămas în pronunțare în privința contestației procurorilor DIICOT față de decizia Tribunalului Ilfov de a-i plasa în arest la domiciliu pe fostul prezidențiabil și pe omul de afaceri Ionel Rusen. La ieșirea de la CAB, fostul candidat la alegerile prezidențiale a transmis două mesaje: primul, referitor la împlinirea a doi ani de la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, în urma căruia s-a clasat pe primul loc, înaintea Elenei Lasconi, iar al doilea, adresat „sistemului”.

Mesajul transmis de Călin Georgescu, la doi ani de la primul tur al alegerilor prezedențiale

”Astăzi aș dori să îmi permiteți să nu răspund la nicio întrebare, pentru că am un mesaj către poporul român.

Deoarece astăzi este data de 25 noiembrie 2026 și, sigur, toată lumea vorbește de ce a fost acum 2 ani, mă refer la perioada 24 noiembrie – 6 decembrie 2024.

Mesajul meu pentru poporul român, din care și dumneavoastră faceți parte, jurnaliștii și toată lumea, prezent în această sală sau în afara ei, în România, din interiorul granițelor sau în afara granițelor, este următorul.

Acum 2 ani am pierdut nu doar o țară, ci am pierdut o demnitate de popor. Demnitatea unui popor se câștigă prin iubire, prin dreptate și prin grijă față de aproapele, față de cel suferind.

Eu sunt în măsură să spun aceste lucruri față de cel suferind, pentru că în aceste aproape 60 de zile eu l-am văzut pe ultimul.

Nimeni din această țară, niciun politician, nu poate să afirme ceea ce eu afirm astăzi. Și anume că eu l-am văzut pe ultimul. Și știu ce înseamnă ultimul în această țară.

Să nu-ți fie teamă să fii prigonit, să fii pedepsit sau să fii arestat. Să-ți fie teamă să fii liber și să nu spui nimic. Să-ți fie teamă să poți vorbi și să alegi tăcerea.

Salvarea demnității umane, salvarea demnității unui popor, are o singură soluție. Una singură. Și doar una.

Pâinea iubirii, care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dacă nu înțelegem acest lucru, nu vom înțelege niciodată nimic. Dar absolut nimic”, a transmis Georgescu.

Și această țară și acest popor va continua să stea pentru foarte mult timp într-o mlaștină a disperării. O Românie în interiorul granițelor astăzi, care este răstignită moral, și cu a doua Românie în afara granițelor țării, care suferă enorm de dorul de țară, dacă nu înțelege că trebuie să ne iubim unii cu alții, ca să ne fie bine, și că într-un gând să mărturisim iubirea noastră unii față de ceilalți și față de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu se va putea realiza absolut nimic.

Într-o lume a suferinței, care este astăzi toată planeta, care depinde de un buton, nu de un fir de rază, superioritatea noastră ca popor este dată doar de pace și de iubire în interiorul țării, în afara ei, în regiune, dincolo de ea și în întreaga lume.

Dacă nu se va înțelege acest lucru, nu vom putea realiza absolut nimic, zero. Piatră pe piatră nu va sta în această țară dacă nu înțelegem ce înseamnă crezul și legile lui Dumnezeu, față de care trebuie să-I cerem cu smerenie să ne ghideze într-o viață demnă, într-o demnitate umană și în care să înțelegem că fără iertare și iubire nu se va putea realiza nimic”, a transmis Georgescu.

Călin Georgescu: „M-ați prigonit, m-ați jignit, mi-ați umilit familia, în special pe soția mea, mi-ați bătut joc de copiii mei”

După mesaj transmis la doi ani de la primul tur al alegerilor prezidențiale, Georgescu a avut un mesaj și către ”sistem”, după ce a stat în arest aproape 60 de zile.

„Am înțeles că toate dosarele fabricate politic au venit după decembrie 2024. Înțeleg acest lucru într-un sistem dictatorial.

M-ați prigonit, m-ați jignit, mi-ați umilit familia, în special pe soția mea, mi-ați bătut joc de copiii mei.

V-a mai rămas un singur lucru. Glonșul. Mă puteți omorî, dar mai mult de atât nu aveți ce-mi face”, a transmis Geogescu.