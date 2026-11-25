Președintele în exercițiu este depășit de funcția pe care o ocupă, lucru care transpare inclusiv din starea tensionată pe care o degajă, dar și din aspectul său fizic, a declarat actrița, regizoarea și dramaturga Lia Bugnar în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Artista a mărturisit că îl cunoaște încă din perioada lui de activist civic, iar transformarea acestuia este izbitoare raportat un interval atât de scurt de timp.

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Invitata jurnalistului Ionuț Cristache a relatat circumstanțele în care l-a cunoscut pe Nicușor Dan, pe care l-a susținut sub influența regretatului manager al clubului Green Hours, Voicu Rădescu (Detalii AICI).

Bugnar: Nicușor nu avea vârstă

Actrița a admis că a fost dezamăgită în relativ scurt timp de la preluarea primului mandat de primar al Capitalei și măsuri care au afectat teatrele bucureștene. Însă, a observat Lia Bugnar, mai grav este că, în prezent, suntem martorii unei transformări radicale a fostului oengist. Nicușor Dan pare un om epuizat fizic, chinuit psihic, depășit de anvergura funcției.

„Eu, care l-am cunoscut, cred că el, dacă ar fi avut într-adevăr pe cineva care îl iubește lângă el și n-ar fi fost lăsat să candideze la nimic, nici la primărie, ar fi putut fi un om extraordinar de drăguț. Cel mai drăguț din cancelaria în care ar fi fost profesor. Cel mai drăguț de pe strada lui, de-ăla care salută toți vecinii. Că tot zice lumea că nu are empatie. Doar că cineva nu l-a iubit suficient și l-a lăsat să candideze la lucruri. El nu avea de ce, putea fi un om drăguț, fericit. Nu mai zicem de faptul că a îmbătrânit vertiginos domnul nostru, care într-un fel n-avea vârstă. Ridurile nu sunt normale în doi ani, și nu ridurile, rictusurile. (…)”

Semnele de întrebare ale Liei Bugnar

În continuarea fialoguluji cu moderatorul emisiunii, artista a explicat de ce, din punctul său de vedere, schimbarea bruscă a lui Nicușor Dan îi sugerează că acesta ar fi fost sprijinit într-un mod destul de curios pentru a accede în funcție. Aceste influențe se văd acum, a obervat aceasta.

„A rămas mereu cu această față de bebe. Acum nu, s-a pierdut, în ăștia doi ani s-a ales praful. Eu chiar cred că se consumă. În sensul că sunt niște oameni care îi cer niște lucruri și cred că sunt niște oameni care îi cer lucruri contradictorii. Acolo e el mediator întte cei care îi cer lucruri, pentru că tu nu apari cu poze în tot orașul înainte să înceapă campania fără să rămâi dator nimănui, sincer. Nu se pun toate televiziunile de acord niciodată, atunci s-au pus”.

„ A dezamăgit și pe cei mai ardenți susținători

Invitata a relatat, de asemenea, un caz pe care îl cunoaște personal, cu oameni care nu pot confrunta imaginea pe care o aveau despre președinte cu realitatea mandatului său.