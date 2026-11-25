Președintele Donald Trump susține că SUA dispun de fondurile necesare pentru continuarea operațiunilor militare împotriva Iranului până la sfârșitul lunii ianuarie 2027. Totodată, șeful de la Casa Albă a vorbit și despre obiectivul principal al Israelului în privința Teheranului.

Donald Trump a recunoscut, într-un interviu acordat New York Post, că libertatea sa de acțiune militară împotriva Iranului ar putea fi limitată odată cu preluarea controlului asupra Congresului de către democrați, în ianuarie.

Liderul de la Casa Albă și-a exprimat speranța că opoziția nu va încerca să pună capăt conflictului, susținând că o asemenea decizie ar compromite rezultatele obținute până acum de armata americană.

„Vor lua o victorie totală și o vor transforma într-o înfrângere. Adică, dacă fac asta, uite, marina lor a dispărut, forța lor aeriană a dispărut, sistemele lor antiaeriene, totul a dispărut. Liderii lor au dispărut. Adică, dacă democrații fac asta, vor lua pur și simplu o victorie și o vor transforma într-o înfrângere. Nu știu cum ar putea face asta din punct de vedere politic, pentru că noi avem o victorie. Putem pune capăt războiului ăsta oricând vrem”, a declarat Donald Trump.

Întrebat dacă perioada în care poate ordona noi operațiuni militare fără restricții suplimentare se apropie de final, liderul SUA a precizat că finanțarea este asigurată până la sfârșitul lunii ianuarie.

„Mi-e greu să cred că vor transforma o victorie într-o înfrângere, pentru că asta s-ar întâmpla. Da, dar până la sfârșitul lunii ianuarie, practic, știi, avem fonduri”, a explicat Trump.

Israelul urmărește schimbarea regimului de la Teheran

SUA au declanșat războiul împotriva Iranului în februarie 2026, Donald Trump estimând în mod evident eronat că operațiunile militare vor dura aproximativ patru săptămâni, ceea ce nu s-a întâmplat, ci din contră. Atacurile asupra Iranului au venit cu o ripostă masivă asupra statelor aliate SUA din Golf și cu blocada Strâmtorii Ormuz, una dintre rutele critice de transport de petrol din lume.

Ulterior, negocierile cu autoritățile iraniene au condus la încheierea unui armistițiu în aprilie, urmat de semnarea unui memorandum de înțelegere în iunie. Acordul a eșuat câteva săptămâni mai târziu, după ce Iranul a atacat nave comerciale. De atunci și până în prezent, Iranul și grupările teroriste finanțate de regimul de la Teheran au atacat zeci de nave atât în Strâmtoarea Ormuz, cât și în Marea Roșie.

De cealaltă parte, Israelul, implicat în mod direct în atacurile asupra Iranului, susține înlăturarea completă a regimului islamic de la Teheran pentru a pune capăt conflictului.

În ceea ce privește obiectivul Israelului de a pune capăt Republicii Islamice, liderul american a apreciat că acesta este „probabil realizabil”, precizând însă că schimbarea regimului nu reprezintă o prioritate pentru administrația sa.

Totodată, Trump a reiterat faptul că urmărește împiedicarea Iranului să obțină arme nucleare.

La începutul lunii noiembrie, Trump declara că războiul este „practic încheiat” din punct de vedere militar, dar că intenționează să mențină embargoul asupra porturilor iraniene pentru a determina autoritățile de la Teheran să accepte un acord nuclear.