Parlamentul a votat, miercuri, 25 noiembrie, constituirea unei comisii de ancheta pentru verificarea folosirii SPP la nunta fetei lui Ilie Bolojan, cu 146 voturi ”pentru”, 98 ”împotrivă”, 8 abțineri și 5 ”nu votez”. Gândul a dezvăluit că Ilie Bolojan s-a folosit din plin de angajații Serviciului de Pază și Protecție (SPP) la nunta fiicei sale. Fostul premier a avut transport special la inspecția sălii de bal, cu o seară înainte de eveniment. Ulterior, s-a deplasat cu aceeași mașină SPP și la întâlnirea cu actuala sa iubită, ca mai apoi să trimită agenții de pază să preia de la aeroport cuplul de oameni de afaceri Bâtlan-Traian, conform informațiilor și imaginilor de la reporterii de teren Gândul.

Parlamentul a votat constituirea unei comisii de anchetă pentru verificarea folosirii SPP la nunta fetei lui Ilie Bolojan

Gândul a dezvăluit în exclusivitate, duminică, 15 noiembrie, că autoturismul Volkswagen Touareg utilizat de echipa de protecție a fostului premier Ilie Bolojan a fost folosit pentru transportul unor invitați la nunta fiicei sale, organizată la Oradea. Mai exact, este vorba despre femeia de afaceri Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette, și soțul acesteia, Gabriel Traian. Cei doi au fost preluați de la Aeroportul Oradea și transportați la hotelul în care urmau să fie cazați, cu autoturismul folosit de agenții SPP care asigură protecția fostului șef al Guvernului.

Imaginile publicate de Gândul arată și un alt episod petrecut în noaptea nunții, când agenții SPP au ajutat la mutarea bagajelor cuplului Bâtlan-Traian din Volkswagenul Touareg într-un alt autoturism, în prezența lui Ilie Bolojan. Dezvăluirile au ridicat întrebări cu privire la persoana care a dispus transportul invitaților, condițiile în care a fost utilizată mașina Serviciului și eventualele cheltuieli suportate din fonduri publice.

Reprezentanții PNL au transmis, în apărarea fostului premier, că acesta beneficiază, potrivit legii, de protecție și autoturism SPP timp de doi ani de la încetarea mandatului. Explicația nu clarifică însă, în sine, circumstanțele transportului celor doi invitați. Dezvăluirile Gândul au generat și un demers parlamentar pentru verificarea modului în care au fost folosite resursele SPP la evenimentul privat organizat de familia fostului premier.

Marți, 17 noiembrie, a fost depusă în Parlament o solicitare pentru înființarea unei comisii de anchetă, susținută prin 70 de semnături ale unor parlamentari PSD, AUR, SOS România și neafiliați.

Inițiativa îi aparține deputatului Dumitru Coarnă, iar solicitarea a fost formulată și în contextul declarațiilor făcute de liderul AUR, George Simion, luni seară, în emisiunea „Subiectul Zilei”, de la Gândul.

Comisia propusă ar urma să verifice dacă deplasările efectuate cu mașinile SPP au respectat cadrul legal, cine a dispus transportul invitaților și dacă personalul Serviciului a fost folosit pentru activități care nu țin de atribuțiile sale.

Miercuri, 25 noiembrie, Parlamentul a votat constituirea unei comisii de anchetă pentru verificarea folosirii SPP la nunta fetei lui Ilie Bolojan.