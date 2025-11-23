O nouă lege privind articolele pirotehnice a intrat în vigoare în România, aducând sancțiuni mai severe pentru cei care o încalcă. Mai nou, amenzile pot ajunge până la 7500 de lei, iar în cazuri grave se poate ajunge chiar la 5 ani de închisoare.

Modificările legislative vin ca urmare a numeroaselor incidente din ultimii ani, când sute de persoane au ajuns la spital din cauza explozivelor. Noua lege interzice achiziționarea petardelor de către public, permițând doar cumpărarea artificiilor de brad și a celor cu risc scăzut de accidentare.

Angelo Badea, specialist IGPR, a oferit detalii despre noile prevederi: „Amenzile prevăzute de actul normativ sunt cuprinse între 1.000 și 7.500 lei. În cazul persoanelor juridice care nu respectă aceste prevederi, maximele amenzilor se majorează cu 100%.”

În plus, legea prevede pedepse cu închisoarea de la 1 la 5 ani pentru infracțiuni legate de articolele pirotehnice.

Petardele, interzise minorilor

Conform noii legi, doar articolele pirotehnice din categoria F1 pot fi comercializate și utilizate de persoanele fizice peste 16 ani. Acestea includ artificii de brad, focuri bengale și alte obiecte cu risc scăzut.

Badea a explicat la televiziunea Digi 24: „Modificările au interzis articolele pirotehnice din categoria P1, acele pocnitori și petarde care prezentau un risc foarte mare de rănire de persoane și ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și articole pirotehnice din categoria T1 care sunt folosite în scopuri tehnice, pe platouri de filmare, în industria auto etc.”

Poliția, mobilizată de Sărbători

700 de controale în toată țara Poliția Română desfășoară în prezent un plan de acțiune pentru verificarea respectării noilor prevederi legale. Până acum, s-au efectuat peste 700 de controale, s-au constatat peste 200 de infracțiuni și s-au aplicat amenzi în valoare de 145.000 lei.

Specialistul IGPR a subliniat că pentru utilizarea legală a materialelor pirotehnice este necesară autorizarea: „Trebuie urmate niște cursuri pentru acel carnet de pirotehnician. Ulterior, se cer aprobări pentru efectuarea jocurilor de artificii. Se cer aprobări de la primăria respectivă, de la autoritățile locale pentru desfășurarea acestor jocuri de artificii.”

