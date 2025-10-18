Explozia din cartierul Rahova din București le amintește ieșenilor de tragedia petrecută în vara anului 2016, la imobilul cu 14 apartamente de pe strada Theodor Văscăuțeanu, scrie Ziarul de Iași.

Explozia blocului cu opt etaje din Capitală amintește de cea care, la Iași, a avariat grav blocul care a stat mult timp gol după evacuare. În prima zi din august 2016, o bubuitură puternică s-a auzit în toată jumătatea de vest a orașului.

Un bloc de patru etaje de pe strada Văscăuțeanu nr. 8 a devenit nelocuibil în urma exploziei care s-a produs la subsol. Unul dintre locatari, care avea apartamentul la parterul blocului, coborâse în boxă și a aprins lumina. A murit și el, și soția, care se afla în camera situată chiar deasupra boxei. Alte 11 persoane au fost rănite. În acel bloc se aflau atunci 23 de persoane.

Mai mulți dintre locatarii acelui bloc au spus, imediat după deflagrație, că, în ultima perioadă au simțit un miros de gaz și în preajma imobilului. Dar cei de la E.ON au explicat atunci că nu existau sesizări în ce privește eventualele scăpări de gaze.

