Jurnalistul Patrick André de Hillerin anunță că a repurtat o importantă victorie împotriva fact-checkerilor din România. Editorialistul Gândul a reușit să demonteze argumentele platformei de fact-cheking Factual (care ține de cunoscutul ONG Funky Citizens), lucru recunoscut de Meta, gigantul tech căruia i-a adresat plângerea.

În mesajul postat pe contul său de socializare, jurnalistul precizează că eticheta lipsă de context pe care a pus-o Factual unei postări privind legea transparentizării ONG-urilor din România, după modelul aplicat în Georgia și SUA, a fost recunoscută de Meta ca nefiind validă.

Meta a acceptat contestația jurnalistului

Editorialistul Gândul a informat că Factual are un interes direct în soarta acestui proiect de lege, căci face parte din controversatul ONG Funky Citizens, suspectat că apără anumite interese în România. De exemplu, fostul europarlamentar Sebastian Bodu a acuzat direct Factual de cenzură.

În final, Factual și-a retras eticheta de lipsă context pusă comentariului publicat de jurnalist.

Am făcut apel la Meta legat de eticheta de „lipsă context” pusă de Factual postării mele despre legea transparentizării finanțării ONG-urilor din Georgia și FARA din SUA.

Am scris în contestație că Factual este parte interesată în această poveste, fiind o secțiune e unui ONG care nu dorește să-și facă publici tot finanțatorii.

Factual a reanalizat eticheta pe care o puseseră postării mele și au retras-o. Acum a, reanalizat postarea „în conformitate cu metodologia Meta”. Și au descoperit că era OK, scrie jurnalistul, care este unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu.

Contul său, dar și al românilor care au distribuit postarea, au avut de suferit

În finalul comentariului său, de Hillerin atrage atenția că disputa are consecința asupra contului său, dar și asupra conturilor celor care i-au distribuit mesajul.

Ceea ce înseamnă că anterior o analizaseră în conformitate cu metodologia Factual, care pare o metodologie destul de coruptă, care permite cenzurarea unor postări care nu convin Factual sau Funky Citizens, ONG-ul mamă al Factual. Contul meu a avut de suferit în urma acțiunii abuzive a Factual. De asemeni, au avut de suferit conturile foarte multor oameni care distribuiseră postarea respectivă. Dar ei nici măcar nu-și cer scuze, prinși cu cenzura-n botic. Slava.

AUTORUL RECOMANDĂ

Patrick Andre de Hillerin: „Absurdul și ilegalitatea noii cenzuri. Transparență nu, cenzură da!”

Fac politica țării, influențează votul, forțează guverne, scriu legi, dar nu vor să-și publice donatorii și circuitul banilor. Votul din Parlament care obligă ONG-urile la transparență a dat alarma în tabăra #rezist