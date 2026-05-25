Prima pagină » Actualitate » Patrick André de Hillerin anunță victorie împotriva fact-checkerilor din România. „Nici măcar nu-și cer scuze, prinși cu cenzura-n botic”

Patrick André de Hillerin anunță victorie împotriva fact-checkerilor din România. „Nici măcar nu-și cer scuze, prinși cu cenzura-n botic”

Patrick André de Hillerin anunță victorie împotriva fact-checkerilor din România. „Nici măcar nu-și cer scuze, prinși cu cenzura-n botic”
Colaj Gândul
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Jurnalistul Patrick André de Hillerin anunță că a repurtat o importantă victorie împotriva fact-checkerilor din România. Editorialistul Gândul a reușit să demonteze argumentele platformei de fact-cheking Factual (care ține de cunoscutul ONG Funky Citizens), lucru recunoscut de Meta, gigantul tech căruia i-a adresat plângerea.

În mesajul postat pe contul său de socializare, jurnalistul precizează că eticheta lipsă de context pe care a pus-o Factual unei postări privind legea transparentizării ONG-urilor din România, după modelul aplicat în Georgia și SUA, a fost recunoscută de Meta ca nefiind validă.

Meta a acceptat contestația jurnalistului

Editorialistul Gândul a informat că Factual are un interes direct în soarta acestui proiect de lege, căci face parte din controversatul ONG Funky Citizens, suspectat că apără anumite interese în România. De exemplu, fostul europarlamentar Sebastian Bodu a acuzat direct Factual de cenzură. 

În final, Factual și-a retras eticheta de lipsă context pusă comentariului publicat de jurnalist.

Am făcut apel la Meta legat de eticheta de „lipsă context” pusă de Factual postării mele despre legea transparentizării finanțării ONG-urilor din Georgia și FARA din SUA.
Am scris în contestație că Factual este parte interesată în această poveste, fiind o secțiune e unui ONG care nu dorește să-și facă publici tot finanțatorii.
Factual a reanalizat eticheta pe care o puseseră postării mele și au retras-o. Acum a, reanalizat postarea „în conformitate cu metodologia Meta”. Și au descoperit că era OK, scrie jurnalistul, care este unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu.

Contul său, dar și al românilor care au distribuit postarea, au avut de suferit

În finalul comentariului său, de Hillerin atrage atenția că disputa are consecința asupra contului său, dar și asupra conturilor celor care i-au distribuit mesajul.
Ceea ce înseamnă că anterior o analizaseră în conformitate cu metodologia Factual, care pare o metodologie destul de coruptă, care permite cenzurarea unor postări care nu convin Factual sau Funky Citizens, ONG-ul mamă al Factual.
Contul meu a avut de suferit în urma acțiunii abuzive a Factual. De asemeni, au avut de suferit conturile foarte multor oameni care distribuiseră postarea respectivă.
Dar ei nici măcar nu-și cer scuze, prinși cu cenzura-n botic.
Slava.

AUTORUL RECOMANDĂ

Patrick Andre de Hillerin: „Absurdul și ilegalitatea noii cenzuri. Transparență nu, cenzură da!”

Fac politica țării, influențează votul, forțează guverne, scriu legi, dar nu vor să-și publice donatorii și circuitul banilor. Votul din Parlament care obligă ONG-urile la transparență a dat alarma în tabăra #rezist

Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri care ies curați. 5 exemple care au zguduit Europa. Realitatea a determinat Parlamentul European să reglementeze situația

Recomandarea video

Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
SURSE Surpriza lui Nicușor Dan. Cine e favorit pentru funcția de prim-ministru
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o specie de pasăre care „bate din palme”
ARMATĂ Ucraina dezvoltă alternative mai ieftine la rachetele americane Patriot pentru a-și întări sistemul de apărare în fața atacurilor Rusiei
16:26
Ucraina dezvoltă alternative mai ieftine la rachetele americane Patriot pentru a-și întări sistemul de apărare în fața atacurilor Rusiei
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea își cere scuze pentru implicarea Bisericii în comerțul cu sclavi. Ce mesaj a transmis Suveranul Pontif
16:20
Papa Leon al XIV-lea își cere scuze pentru implicarea Bisericii în comerțul cu sclavi. Ce mesaj a transmis Suveranul Pontif
ULTIMA ORĂ Purtătorul de cuvânt al UDMR cere, în numele partidului, demisia din guvern a ministrului Culturii, Andras Demeter, după înregistrările apărute în presă
16:01
Purtătorul de cuvânt al UDMR cere, în numele partidului, demisia din guvern a ministrului Culturii, Andras Demeter, după înregistrările apărute în presă
JUSTIȚIE Consiliul Concurenței a dispus investigarea administratorului depozitului ecologic de deșeuri de la Vidra. Firma ar fi impus clauze abuzive
15:48
Consiliul Concurenței a dispus investigarea administratorului depozitului ecologic de deșeuri de la Vidra. Firma ar fi impus clauze abuzive
ECONOMIE Presa americană prezintă “Marea Evadare”. 10 cele mai bune țări ca să scapi de America
15:42
Presa americană prezintă “Marea Evadare”. 10 cele mai bune țări ca să scapi de America
EXCLUSIV Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, dezvăluiri despre acordul PSD-PNL-USR-UDMR pentru legea salarizării: Ne-am întâlnit de două ori la Camera Deputaților și o dată la Cotroceni/Burnete a condus ședința
15:33
Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, dezvăluiri despre acordul PSD-PNL-USR-UDMR pentru legea salarizării: Ne-am întâlnit de două ori la Camera Deputaților și o dată la Cotroceni/Burnete a condus ședința

Cele mai noi

Trimite acest link pe