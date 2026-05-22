Viorel Cataramă: „A dispărut și piața internă de desfacere din România. Au crescut toate costurile de producție, iar produsele din import sunt mai ieftine decât cele autohtone”

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă, om de afaceri și membru PNL, a vorbit despre cum a dispărut piața internă de desfacere din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorel Cataramă: „Trebuie să încurajezi creșterea economică și exporturile. Pentru că fără exporturi și fără piață, degeaba produci. Și atunci unde ajungi? De 5 sau 6 ani avem o marfă care este cea mai ieftină în România. Se cheamă euro… Indiferent ce s-a întâmplat, indiferent cât au crescut salariile, prețul materiilor prime, prețul energiei și așa mai departe, euro a fost 5 lei plus-minus.

Invitat la Marius Tucă Show, Viorel Cataramă a vorbit despre cum a dispărut piața internă de desfacere din România. Acesta a început prin a spune că trebuie să încurajăm creșterea economică și exporturile. Degeaba produce un comerciant dacă nu are unde să își vândă marfa. Omul de afaceri afirmă că cea mai ieftină „marfă” din țară este euro, care de 5-6 ani este ținut în jurul pragului de 5 lei. Acesta susține că în aceste condiții, un comerciant autohton nu poate concura cu prețurile din import care sunt mult mai mici.

„Trebuie să încurajezi creșterea economică și exporturile. Pentru că fără exporturi și fără piață, degeaba produci. Și atunci unde ajungi? De 5 sau 6 ani avem o marfă care este cea mai ieftină în România. Se cheamă euro… Indiferent ce s-a întâmplat, indiferent cât au crescut salariile, prețul materiilor prime, prețul energiei și așa mai departe, euro a fost 5 lei plus-minus. În aceste condiții, dacă acum 5 ani făceai o cană cu, să spunem, 10 lei, atât te costa, adică 2 euro în total… Dacă totul costa 10 lei și tu vindeai cu 3 euro, erai minunat, făceai bani. Astăzi te costă 40 lei și o vinzi cu 12 euro. Și atunci nu mai poți să vinzi. Și de asta avem atâtea falimente a unor agenți economici mici, mijlocii și mari în România. Pentru că le-a dispărut piața, nu numai exportul, ci a dispărut și piața internă din România. Pentru că tu produci cu un preț, dar îți crește energia, îți crește salariul, îți crește totul… Și vin produse din import, care tot cu 5 lei se pot vinde. Păi cum să mai concurezi tu cu prețul ăsta? Vin produse din import foarte ieftine. Vin din Turcia, vin din Asia, vin de unde vin ele, din Polonia și prețul lor de producție e unul foarte mic. Primul lucru, că ne place, că nu ne place, că se supără unii pe noi sau nu, trebuie să lași liber cursul de schimb euro, care să reflecte condițiile pieței. E adevărat că dacă lași liber și ajunge la 6 lei sau la 7 lei, s-ar putea să nu mai poți să-ți faci vacanța în Thailanda sau în Maldive, o faci la Mamaia sau la Brașov…”, susține omul de afaceri.

