Ion Cristoiu: „Pentru electoratul tfl-ist, fanatic, adevăratul Mesia este Codruța Kovesi. Ea ar putea veni în locul lui Bolojan, nu lângă el”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre apariția unei noi figuri de tip mesianic în politica românească din 2028, care va atrage în jurul ei electoratul de tip progresist. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu susține că figuri precum Nicușor Dan sau Ilie Bolojan, care au reușit să atragă în jurul lor un electorat puternic, își vor pierde din simpatizanți. Din 2028, gazetarul preconizează că va apărea o nouă figură mesianică, mai exact Laura Codruța Kövesi, despre care spune că va prelua electoratul celor doi. Kövesi ar fi o figură puternică, care chiar ar putea trezi fanatismul într-o parte din electorat, a adăugat Cristoiu.

„Cel mai mare concurent pentru el este Bolojan, dacă e pe același teritoriu. Mesia va apărea în ianuarie 2028. Pentru electoratul lor fanatic adevăratul Mesia este Codruța. Nicușor a plecat, nu mai e idolul. Electoratul ăsta de care vorbesc este ca și cel suveranist, ca și cel al lui Călin Georgescu, fanatic. Fanatismul numai Codruța poate să-l trezească, nu Bolojan și nu Nicușor.”

După încheierea acestei crize politice, Cristoiu preconizează că politica românească se va reîntoarce la scenariul clasic. Mai exact, este vorba despre o revenire la lupta clasică dintre PSD și polul liberal. Acestor două forțe li se adaugă însă un nou pol, cel suveranist. Noua mișcare a prins o mare amploare în ultimii ani.

„Nu, va fi o bătălie între trei forțe : polul suveran, nici nu știu în ce măsură nu va mai fi puternic, polul de dreapta și PSD-ul. Ne întoarcem la tradiționala bătălie. Va fi o bătălie, ne-am întors în sfârșit la tradițional, la bătălia dintre PSD și restul. A apărut însă polul suveranist. Ilie Bolojan, pe care trebuie să-l considerăm că a avut un merit istoric, a rupt cordonul sanitar și a introdus ca criteriu de bătălie politică reformismul pe care îl are AUR.”

