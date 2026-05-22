Viorel Cataramă: „I-am spus lui Ilie Bolojan că este nevoie de o reducere a cheltuielilor. I-am spus că statul nu ar trebui să mai transfere o parte din impozitul pe profit către ONG-uri”

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă, om de afaceri și membru PNL, a vorbit despre cum Statul Român nu poate avea un asemenea deficit, dar să dea în continuare 20% din impozitul pe profit spre ONG-uri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Toată admirația mea pentru Ilie Bolojan pentru campania de marketing. Nu știu cât costă, nu știu cine o finanțează… Dar e o campanie de marketing care, împreună cu sondaje măsluite, cu influenceri, cu televiziuni prietene și așa mai departe, totul creează în opinia publică o imagine care n-are nimic de-a face cu realitatea. Pentru că eu nu pot să-i înțeleg pe oamenii care văd care sunt rezultatele economice ale României, pe care le spun instituțiile statului… Ne scade consumul, avem inflație, scade economia, totul este exact pe dos… În România, tot ce ar trebui să scadă este în creștere, tot ce ar trebui să crească este în scădere. În condițiile astea, care român normal la cap, care vede că e pus în primejdie nivelul de trai al lui și al familiei lui… Nu mai poate să-și facă concedii, nu mai poate să aibă siguranță… Cum să-l susții pe un astfel de individ? Care în loc să ia măsuri… Fac o mică paranteză, eu am discutat cu Ilie Bolojan și i-am spus domnule, sigur că e nevoie de reducere a cheltuielilor… Chiar în momentul în care se pregătea să preia funcța de prim-ministru, după ce devenise președintele partidului… Și i-am spus uite, deci, tu spui că n-ai bani la buget și vrei să faci rost la buget, dar 20% din impozitul pe profit în România se duce către ONG-uri. De ce dai tu bani de la buget către ONG-uri, dacă tu n-ai bani? Sigur că dacă ai fi plin de bani, ok… Deci toate măsurile de dreapta, corecte de aducere de bani la bugetul statului… Tu faci stadioane care, în momentul în care le-ai pus în funcțiune, încep să piardă câte 1.000.000 euro pe lună. De ce faci lucrul ăsta? Te duci pe nișe, te duci și reduci cheltuielile de nișe. Acolo unde, într-adevăr, sunt ajutoare de stat nemeritate și tot felul de alte chestiuni. Atunci îți aduci bani la buget. Dar nu te duci la 5 sau la 10 milioane de români să le afectezi nivelul de trai.”, susține omul de afaceri.

