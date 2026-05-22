Consiliul pentru Pace din Gaza a publicat foaia de parcurs a planului propus de președintele Donald Trump pentru încetarea conflictului din Fâșia Gaza. Documentul prevede dezarmarea graduală a Hamas, retragerea armatei israeliene și reconstrucția enclavei palestiniene.

Șeful Consiliului pentru Pace din Gaza, Nikolai Mladenov, a publicat pe rețelele de socializare detaliile planului de pace propus de președintele Donald Trump pentru Fâșia Gaza, într-un document structurat în 15 puncte care urmărește oprirea conflictului dintre Israel și Hamas și stabilizarea regiunii.

Potrivit The Jerusalem Post, foaia de parcurs include măsuri privind dezarmarea mișcării Hamas, retragerea treptată a armatei israeliene din Gaza, crearea unei administrații palestiniene de tranziție și lansarea reconstrucției teritoriului devastat de război.

Hamas ar urma să fie dezarmată în etape, sub supraveghere internațională

Nikolai Mladenov a precizat că planul nu prevede capitularea imediată a Hamas și nici dezarmarea unilaterală a organizației palestiniene. Procesul ar urma să se desfășoare gradual, într-un mecanism coordonat de palestinieni și verificat internațional.

„Foaia de parcurs pentru finalizarea punerii în aplicare a planului cuprinzător de pace al președintelui Trump pentru Gaza”, a transmis Nikolai Mladenov, directorul general al Consiliului pentru Pace din Gaza.

Armele confiscate în cadrul procesului de dezarmare nu vor fi transferate Israelului, ci vor ajunge sub controlul Comitetului Național pentru Administrarea Fâșiei Gaza – NGAG, structură tehnocrată palestiniană care ar urma să gestioneze administrația civilă a enclavei.

Conform planului, retragerea trupelor israeliene din Gaza ar avea loc progresiv, în paralel cu verificarea etapelor de dezarmare ale Hamas.

De asemenea, implementarea planului ar fi susținută de o Forță Internațională de Stabilizare – ISF, care ar avea rolul de a menține ordinea și de a sprijini instituțiile palestiniene în perioada de tranziție.

„Scopul ISF este de a reduce tensiunile în timpul tranziției și de a sprijini stabilitatea în timp ce instituțiile palestiniene de tranziție își asumă responsabilitatea pe teren”, a explicat Nikolai Mladenov.

Documentul prevede și un „Acord de pace socială”, care ar include interzicerea represaliilor, a demonstrațiilor armate și a afișărilor de forță militară în interiorul Fâșiei Gaza.

Reconstrucția Gazei depinde de stabilitate și de noua administrație

Reconstrucția infrastructurii distruse în timpul războiului ar urma să înceapă doar după verificarea funcționării administrației conduse de NGAG și după implementarea etapelor-cheie din plan. Finanțarea internațională va fi condiționată de stabilitatea de pe teren și de respectarea obligațiilor asumate de toate părțile implicate.

„Cu cât implementarea avansează mai repede, cu atât mai repede Gaza poate începe reconstrucția locuințelor, școlilor, spitalelor, infrastructurii și vieții economice la scară largă”, a declarat Nikolai Mladenov.

Mladenov a precizat că fiecare etapă a planului va depinde de respectarea angajamentelor asumate, iar un mecanism special de verificare va monitoriza permanent implementarea acordului înainte de trecerea la fazele următoare.

Recomandarea autorului