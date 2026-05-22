POT, la consultările de la Cotroceni. Senatorul Gheorghe Vela anunță că Partidul Oamenilor Tineri recunoaște „autoritatea” lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a consultat partidele parlamentare în legătură cu desemnarea unui premier, iar între formațiunile care au venit la Cotroceni s-a numărat și POT. Partidul Oamenilor Tineri l-a susținut în alegerile prezidențiale pe Călin Georgescu.

Totuși, a acceptat să meargă la consultări, spre surprinderea multora.

Vela: „Recunoaștem și respectăm autoritatea președintelui”

Senatorul Gheorghe Vela a explicat care este poziția partidului. Într-un interviu pentru stiripesurse.ro, Vela arată că POT recunoaște și respectă autoritatea președintelui Nicușor Dan, ca șef al statului.

„Sunt jurist de 26 de ani și în mintea mea juridică e o chestiune foarte simplă. Avem un act juridic, câtă vreme el nu este anulat, el produce efecte juridice. Avem niște instituții, niște lucruri care s-au întâmplat, a fost al doilea tur și, câtă vreme el nu a fost anulat, produce efecte juridice. La țară la mine, la Banat, este o vorbă. Zice: «Cum te simți?». Și răspund țăranii «De silă bucuros».

Deci, vă rog să rețineți, noi recunoaștem și respectăm autoritatea dlui președinte nu pentru că-l iubim pe Nicușor Dan, nici pentru că îl socotim cel mai nemaipomenit președinte pe care putea să-l aibă România, nu. Ci pentru că, actualmente, poziția sa nu este anulată prin nimic și atâta vreme cât este președinte, obligat-forțat trebuie să respectăm această autoritate, atâta tot! Deci, nu pentru alte motive de afinitate, sentimental, idelogic și așa mai departe.

Atâta vreme cât are mandatul, produce efecte juridice. Dar una este legalitatea și alta este legitimitatea. Să facem diferență: poți să fii corect legal, au fost legi comuniste foarte corecte, dar asta nu înseamnă că Partidul Comunist a fost legitim pentru că ar fi avut susținerea poporului, înțelegeți?”, a transmis Gheorghe Vela.

„A fost o lovitură de stat”

În opinia senatorului POT, în 2024 a avut loc o lovitură de stat:

„Da, e adevărat, a fost o lovitură de stat! Lovitură de stat a fost și în momentul în care Regele a fost forțat să abdice, pe 31 decembrie 1947, când a fost forțat cu pistolul la cap să plece în Occident și la Caransebeș se puneau oamenii pe linia ferată ca să se oprească trenul.

Dar, să revenim la momentul de acum. Deci, faceți această distincție, țara asta, dacă nu are instituții funcționale din punct de vedere al legalității, se duce totul de râpă. Deci, una este legitimitatea, acea aprobare a unui neam întreg… poți să fii legal, dar poți să fii nelegitim. Legalitatea este să fii conform legii.

Președintele nostru, în opinia nostră, are parcurse niște etape de alegere care sunt legale. Faptul că nu are susținerea poporului este cu totul altă problemă, m-ați înțeles? Pe când dl. Georgescu este președintele inimii mele, este președintele pe care l-a vrut țara”.

„Locul lui Călin Georgescu este în fruntea statului”

„Ce m-a deranjat pe mine? S-a deplasat accentul. Dl. Călin Georgescu a fost susținut de noi pentru funcția de președinte – vă rog să rețineți că noi credem că locul lui acolo este, de președinte – și faptul că cineva, acum, uită că el trebuia să fie președinte și vrea neapărat să-l facă premier, e ca și cum s-ar obișnui cu ideea «Asta este, nu s-a putut președinte, măcar să-l facem premier». Nu, locul și rostul dlui. Călin Georgescu este să fie în fruntea statului român, omul numărul unu în stat!

Noi îl susținem în continuare pe dl Călin Georgescu (…), trebuie să fie președintele României. Că poate să fie și premier, e cu totul altă problemă, dar în momentul în care facem lucrul acesta e ca și cum l-am coborî de pe un loc pe care îl merită. Nu că nu ar fi bun și de premier, nu contestăm calitățile și capacitățile sale administrative, dar în primul rând farmecul lui, șarmul lui, este ca să reprezinte România în relația cu țările occidentale, ăsta e locul lui. Poate fi și premier, dar el e făcut pentru a fi președintele românilor, asta e opinia noastră”.

