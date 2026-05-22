Proverbul chinezesc de vineri. „Dacă vrei să fii fericit o săptămână, ia-ți o soție. Dacă vrei să fii fericit o lună, sacrifică un porc…” „Abonament” la fericire pentru toată viața.

Proverbul chinezesc de vineri

The Times of India explorează sensul unui nou proverb tradițional chinezesc.

„Dacă vrei să fii fericit o săptămână, ia-ți o soție. Dacă vrei să fii fericit o lună, sacrifică un porc. Dacă vrei să fii fericit toată viața, sădește o grădină”.

Proverbul compară plăcerile temporare ale vieții cu împlinirile pe termen lung.

Cum rezonează ideea succesului în societatea modernă?

Primele două părți ale proverbului reprezintă fericirea pe termen scurt.

Căsătoria și sărbătoarea produc entuziasm, în timp ce ospățul cu porc oferă satisfacția unei mese copioase, desigur, o plăcere de moment.

Imaginea plantării unei grădini este însă mult mai profundă: răbdare, grijă, consistență, dezvoltare personală.

O grădină nu apare de nicăieri, peste noapte. Are nevoie de atenție, efort, timp și recompensa vine treptat, prin procesul de creștere a vieții.

Chinezii fac legătura între înțelepciunea străveche și viața modernă. Lumea de azi ne învață cu recompensa temporară, oferită de social media, shopping-ul online și divertismentul de carton.

Chiar dacă aceste lucruri aduc o satisfacție, rareori generează satisfacție pe termen lung.

Proverbul promovează un sens mai profund al fericirii, izvorât din rutină, obiective și angajament pe termen lung.

Ce reprezintă, de fapt, „grădina”

„Grădina” nu trebuie înțelească doar în sensul propriu. Poate fi familia, creativitatea, sănătatea, obiectivele personale.

Orice scop care crește cu timpul, având nevoie de dedicație și grijă. Fericirea pe termen lung vine din cultivarea valorilor, nu din plăcerile pe termen scurt.

De ce rămâne atât de actual vechiul proverb chinezesc? Chiar dacă dispunem de toată tehnologia, care evoluează extrem de rapid, noi, ca oameni, avem emoții și toate generațiile depun eforturi pentru a se înțelege pe ele însele. Oamenii caută pacea, țelul, împlinirea și tocmai de aceea asemenea zicale rămân relevante într-o eră dominată de AI și smartphone-uri.

Autorul recomandă: