Prima pagină » Magazin » Proverbul chinezesc de vineri. „Dacă vrei să fii fericit o săptămână, ia-ți o soție. Dacă vrei să fii fericit o lună, sacrifică un porc…”

Proverbul chinezesc de vineri. „Dacă vrei să fii fericit o săptămână, ia-ți o soție. Dacă vrei să fii fericit o lună, sacrifică un porc…”

Proverbul chinezesc de vineri. „Dacă vrei să fii fericit o săptămână, ia-ți o soție. Dacă vrei să fii fericit o lună, sacrifică un porc...”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Proverbul chinezesc de vineri. „Dacă vrei să fii fericit o săptămână, ia-ți o soție. Dacă vrei să fii fericit o lună, sacrifică un porc…” „Abonament” la fericire pentru toată viața.

Proverbul chinezesc de vineri

The Times of India explorează sensul unui nou proverb tradițional chinezesc.

„Dacă vrei să fii fericit o săptămână, ia-ți o soție. Dacă vrei să fii fericit o lună, sacrifică un porc. Dacă vrei să fii fericit toată viața, sădește o grădină”.

Proverbul compară plăcerile temporare ale vieții cu împlinirile pe termen lung.

Cum rezonează ideea succesului în societatea modernă?

Primele două părți ale proverbului reprezintă fericirea pe termen scurt.

Căsătoria și sărbătoarea produc entuziasm, în timp ce ospățul cu porc oferă satisfacția unei mese copioase, desigur, o plăcere de moment.

Imaginea plantării unei grădini este însă mult mai profundă: răbdare, grijă, consistență, dezvoltare personală.

O grădină nu apare de nicăieri, peste noapte. Are nevoie de atenție, efort, timp și recompensa vine treptat, prin procesul de creștere a vieții.

Chinezii fac legătura între înțelepciunea străveche și viața modernă. Lumea de azi ne învață cu recompensa temporară, oferită de social media, shopping-ul online și divertismentul de carton.

Chiar dacă aceste lucruri aduc o satisfacție, rareori generează satisfacție pe termen lung.

Proverbul promovează un sens mai profund al fericirii, izvorât din rutină, obiective și angajament pe termen lung.

Ce reprezintă, de fapt, „grădina”

„Grădina” nu trebuie înțelească doar în sensul propriu. Poate fi familia, creativitatea, sănătatea, obiectivele personale.

Orice scop care crește cu timpul, având nevoie de dedicație și grijă. Fericirea pe termen lung vine din cultivarea valorilor, nu din plăcerile pe termen scurt.

De ce rămâne atât de actual vechiul proverb chinezesc? Chiar dacă dispunem de toată tehnologia, care evoluează extrem de rapid, noi, ca oameni, avem emoții și toate generațiile depun eforturi pentru a se înțelege pe ele însele. Oamenii caută pacea, țelul, împlinirea și tocmai de aceea asemenea zicale rămân relevante într-o eră dominată de AI și smartphone-uri.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Clasamentul surpriză al celor mai neprietenoase orașe europene
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Cancan.ro
Momente ULUITOARE la priveghiul femeii din Sibiu care și-a UCIS mama. Amiana a fost ABANDONATĂ
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Diana Buzoianu îi răspunde lui Florin Prunea după acuzațiile de „videochat”: „Genul ăsta de atac furibund arată disperarea”
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Click
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
Digi24
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
Cancan.ro
Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții
Ce se întâmplă doctore
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat cărțile de joc?
FLASH NEWS Reuters: Siria, invitată în premieră la summitul G7. Ahmed al-Sharaa va reprezenta Damascul în Franța
11:02
Reuters: Siria, invitată în premieră la summitul G7. Ahmed al-Sharaa va reprezenta Damascul în Franța
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Alianța PNL-USR se va rupe. Se bat pe 10% dintre electorat. Bătălia va începe de la cel care conduce alianța – Bolojan sau Fritz”
11:00
Ion Cristoiu: „Alianța PNL-USR se va rupe. Se bat pe 10% dintre electorat. Bătălia va începe de la cel care conduce alianța – Bolojan sau Fritz”
EXCLUSIV „Nemuritorului” Predoiu i se arată pisica. Bușcu: Puterea în stat a fost dizolvată/Acum sunt mai multe grupuri care și-o dispută
10:56
„Nemuritorului” Predoiu i se arată pisica. Bușcu: Puterea în stat a fost dizolvată/Acum sunt mai multe grupuri care și-o dispută
GALERIE FOTO Incendiu puternic pe autostrada A1, în județul Timiș. Remorca unui autotren a luat foc, în mers
10:56
Incendiu puternic pe autostrada A1, în județul Timiș. Remorca unui autotren a luat foc, în mers
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan recunoaște public că nu are voie să dea Ordonanțe, după ce Grindeanu a sesizat CCR pentru adoptarea OUG privind programul SAFE
10:51
Ilie Bolojan recunoaște public că nu are voie să dea Ordonanțe, după ce Grindeanu a sesizat CCR pentru adoptarea OUG privind programul SAFE
INFRASTRUCTURĂ CNAIR ar putea fi pusă pe butuci de firma italiană Pizarroti. Italienii pregătesc executarea după litigiul privind autostrada Sebeș-Turda
10:49
CNAIR ar putea fi pusă pe butuci de firma italiană Pizarroti. Italienii pregătesc executarea după litigiul privind autostrada Sebeș-Turda

Cele mai noi

Trimite acest link pe