Miruță, în vizită la militarii români detașați în Lituania, după ce mai multe drone au invadat spațiul aerian din Țările Baltice

O delegație a Ministerului Apărării Naționale, condusă de ministrul Radu Miruță, se află vineri, 22 mai, în vizită de lucru la Detașamentul românesc „Carpathian Vipers”, dislocat în baza aeriană Šiauliai, din Lituania, a transmis Ministerul Apărării Naționale, vineri 22 mai.

Vizita de lucru a ministrului Apărării, Radu Miruță la militarii români detașați la baza aeriană din Šiauliai , vine la două zile după o alertă cu dronă în Lituania. Incidentul a generat panică în teritoriu. Președintele, prim-ministrul, precum și membrii ai Saimasului (Parlamentul lituanian) au fost transportați spre adăposturi.

Armata lituaniană a îndemnat populația din mai multe regiuni ale țării să se adăpostească. De asemenea, zborurile de pe Aeroportul Internațional din Vilnius au fost suspendate.

Tensiuni în Țările Baltice

Incidentul din Lituania confirmă tensiunile existente în zona baltică. Vineri 22 mai, Letonia a declanșat alerta din cauza încălcării spațiului aerian de către o dronă. Potrivit militarilor letoni, cel puțin o dronă a fost observată în apropierea orașului Krāslava, iar avioanele de vânătoare ale NATO s-au ridicat imediat de la sol, scrie Reuters.

Rusia, amenințări la adresa Letoniei

Federația Rusă a lansat o serie de amenințări la adresa Letoniei, stat acuzat că ajută Ucraina să lovească ținte de pe teritoriul său.

„Coordonatele centrelor de luare a deciziilor din Letonia sunt cunoscute, iar apartenența la NATO nu va proteja complicii teroriștilor de o răzbunare justificată”, ar fi transmis rușii, cu referire directă la Letonia.

Moscova acuză micuțul stat baltic de ajutor oferit Ucrainei în lansarea atacurilor cu drone asupra teritoriului Federației Ruse.

O aeronavă a Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă în zona Estoniei

Marți, o aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române, din Detașamentul Carpathian Vipers a doborât o dronă în spaţiul aerian estonian. Aeronava, pilotată decăpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru, execută misiuni de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României faţă de securitatea colectivă a NATO.

Drona care a intrat în spațiul aerian estonian s-a dovedit a fi un dispozitiv ucrainean, deviat de la țintă, în contextul războiului declanșat de Rusia, în țara vecină.

