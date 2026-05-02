Președintele României, Nicușor Dan, va fi prezent între 3-4 mai, la cea de-a VIII-a reuniune a Comunității Politice Europene, la Erevan, în Armenia.

Evenimentul are ca temă „Construind împreună viitorul: unitate și stabilitate în Europa” și continuă tradiția organizării în alternanță a Summiturilor între state membre UE și state partenere.

Armenia şi-a asumat rolul de gazdă a reuniunii.

Nicuşor Dan vaco-prezida, alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, masa rotundă dedicată temei „Reziliență democratică și amenințări hibride”.

Dezbaterile vor acoperi guvernanța democratică, combaterea dezinformării și a manipulării informaționale, securitatea cibernetică, apărarea, educația și monitorizarea evoluțiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale.

Nicuşor Dan va susține necesitatea unei abordări mai coordonate la nivel european, a unor instituții puternice și transparente și a unor măsuri preventive eficiente împotriva dezinformării și interferențelor externe, cu scopul de a preveni ca vulnerabilitățile actuale să devină riscuri structurale pe termen lung, transmite Administraţia Prezidenţială.

Evenimentele la care va mai participa preşedintele României, în cadrul reuniunii

La Erevan, Nicuşor Dan va lua parte și la o nouă reuniune a Grupului de Coordonare (Core Group) pentru Republica Moldova.

Este un mecanism multilateral informal de susținere a securității și rezilienței acesteia.

Înființat în 2024 la inițiativa comună a României și Franței, grupul urmărește consolidarea coerenței sprijinului internațional acordat Republicii Moldova.

De asemenea, preşedintele Nicușor Dan va găzdui, în marja Summitului, o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale.

La eveniment vor lua parte o serie de lideri regionali şi va oferi un cadru de dialog privind rolul strategic al proiectului în diversificarea surselor de aprovizionare, consolidarea rutelor de tranzit și creșterea rezilienței energetice a regiunii.

Cele trei aspecte sunt considerate priorități de maximă importanță în contextul geopolitic actual.

Nicuşor Dan va participa şi la reuniunea Coaliției Europene Împotriva Drogurilor (ECAD), inițiativă lansată de Franța și Italia.

Reuniunea de la Erevan vizează operaționalizarea obiectivelor coaliției, cu discuții axate pe combaterea traficului maritim și portuar de droguri, contracararea fluxurilor financiare ilicite, a spălării banilor și a corupției, reducerea traficului de droguri sintetice în Europa și adoptarea unei abordări integrate, care să includă și dimensiunea sănătății publice.

Comunitatea Politică Europeană este un forum de dialog la nivel de șefi de stat și de guvern, inițiat în 2022 de Franța, cu scopul de a promova cooperarea politică dintre statele europene care împărtășesc valori comune. Platforma reunește atât state membre UE, cât și state partenere și se concentrează pe teme de securitate, stabilitate și prosperitate continentală, mai transmite Administraţia Prezidenţială.

Programul preşedintelui, în cadrul vizitei din Armenia

Vizita preşdintelui Nicuşor Dan, în Armenia, are loc în perioada 3-4 mai 2026, la Erevan. Programul acestuia cuprinde următoarele:

08:30 Participare la Reuniunea privind Coridorul Vertical, organizată de România, cu participarea reprezentanților Bulgariei, Greciei, Republicii Moldova, Ucrainei, Serbiei, Ungariei, Slovaciei, Macedoniei de Nord, Albaniei, la Karen Demirchyan Sports and Concert Complex – Erevan, Republica Armenia(ora României);

10:30 Participare la Sesiunea Plenară a Reuniunii Comunității Politice Europene "Building The Future: Unity And Stability in Europe", la Karen Demirchyan Sports and Concert Complex – Erevan, Republica Armenia;

11:45 Participare la cea de-a doua reuniune a Coaliției Europene Împotriva Drogurilor (ECAD), la Karen Demirchyan Sports and Concert Complex – Erevan, Republica Armenia;

13:15 Co-prezidarea mesei rotunde cu tema „Consolidarea rezilienței democratice și abordarea amenințărilor hibride" alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, la Karen Demirchyan Sports and Concert Complex – Erevan, Republica Armenia

14:15 Participare la Reuniunea Liderilor „Grupului de coordonare pentru Moldova", la Karen Demirchyan Sports and Concert Complex – Erevan, Republica Armenia;

15:00 Participare la Sesiunea Plenară de închidere a Reuniunii Comunității Politice Europene "Building The Future: Unity And Stability In Europe", la Karen Demirchyan Sports and Concert Complex – Erevan, Republica Armenia.

