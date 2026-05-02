Un șofer din Mamaia a încercat să ofere mită jandarmilor, după ce ar fi fost prins cu droguri la volan

Vacanța de 1 Mai dă bătăi de cap jandarmilor de pe litoral. Un bărbat a încercat să ofere agenților din Mamaia mită, în valoare de peste 1500 de euro, după ce ar fi fost prins cu droguri în autoturism, a transmis Jandarmeria Română. Incidentul a avut loc vineri seara, în jurul orei 21:00.

Bărbatul se afla în mașină, când jandarmii au observat că acesta avea asupra lui un plic ce părea să conțină substanțe interzise. Agenții au început să verifice mașina individului, moment în care acesta a încercat să le ofere suma de 7.950 de lei pentru a scăpa de eventuale sancțiuni.

„Ieri, 1 mai, în jurul orei 21:00, un echipaj de jandarmi aflat în misiune de menținere a ordinii publice în Mamaia a depistat un bărbat într-un autoturism, având asupra sa un plic autosigilant cu o substanță suspectă.

În timpul verificărilor, acesta a încercat să ofere bani jandarmilor pentru a evita măsurile legale, insistând și indicând existența unor sume suplimentare în autoturism. În total, suma oferită cu titlu de mită s-a ridicat la 7.950 lei”, au transmis autoritățile.

Bărbatul a ajuns pe mână Poliției

Jandarmii au refuzat mita, iar bărbatul a fost dus la sediul Poliției Mamaia. Autoritățile i-au confiscat bunurile, inclusiv sumele de bani pe care acestea le avea în autoturism.

„Echipajul de jandarmi a refuzat categoric mita și a sesizat Direcția Generală Anticorupție. Persoana a fost condusă la sediul Poliției Mamaia, iar suma de bani și bunurile identificate au fost confiscate.

Jandarmii își desfășoară activitatea cu integritate și respect față de lege. Corupția nu este tolerată!”, mai menționează Jandarmeria Română.

Recomandarea autorului: