SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare

Un sondaj CURS arată că 58% dintre respondenți consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în timp ce intenția de vot pentru alegerile parlamentare indică un clasament condus de un partid cu 34% din opțiuni.

58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan

58% dintre respondenți consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în timp ce 40% se opun, iar 2% nu au o opinie. Rezultatul indică o majoritate clară în favoarea demisiei și sugerează o presiune publică consistentă asupra premierului.

Intenția de vot la alegerile parlamentare

Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 34% din voturi, urmat de:

  • PSD  23%
  • PNL  18%
  • USR  10%
  • UDMR  5%
  • SOS România  3%
  • PNRR-Piedone  3%
  • Partidul Oamenilor Tineri (POT)  2%

Formațiunile care nu ating pragul electoral de 5% nu ar intra în Parlament.

Despre sondajul CURS

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.098 de respondenți, populație adultă (18+), prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator).

Studiul este probabilist, multistadial și stratificat, cu o marjă de eroare de ±3% la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost culese în perioada 28 aprilie – 1 mai 2026, fiind ponderate pe regiuni.

ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan începe săptămâna în Armenia. Preşedintele participă la cea de-a VIII-a reuniune a Comunității Politice Europene
15:33
Nicuşor Dan începe săptămâna în Armenia. Preşedintele participă la cea de-a VIII-a reuniune a Comunității Politice Europene
ACTUALITATE Cât costă un bilet la Delfinariul din Constanța? Tarifele pentru adulți, elevi și copii
15:24
Cât costă un bilet la Delfinariul din Constanța? Tarifele pentru adulți, elevi și copii
DECIZIE Pensionară din Iași, trimisă în judecată după ce și-a însușit un portofel găsit pe stradă
14:47
Pensionară din Iași, trimisă în judecată după ce și-a însușit un portofel găsit pe stradă
FLASH NEWS Laura Dronca, fiica milionarului ucis într-o explozie la Arad, scapă de arestul preventiv. Decizia de ultimă oră a instanței
14:01
Laura Dronca, fiica milionarului ucis într-o explozie la Arad, scapă de arestul preventiv. Decizia de ultimă oră a instanței
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR, care a scris PNRR în Guvernul Cîțu, nu l-a putut implementa când a revenit la conducere, în Guvernul Bolojan
13:53
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR, care a scris PNRR în Guvernul Cîțu, nu l-a putut implementa când a revenit la conducere, în Guvernul Bolojan
ACTUALITATE Zeci de copii și părinți au ales să meargă la Delfinariul din Constanța în a doua zi din minivacanța de 1 mai
13:52
Zeci de copii și părinți au ales să meargă la Delfinariul din Constanța în a doua zi din minivacanța de 1 mai
Mediafax
Caz unic în Marea Britanie. Gemenele care au aflat că au tați biologici diferiți
Digi24
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Mediafax
Cozi la Delfinariul din Mamaia în minivacanța de 1 Mai. Cât plătesc turiștii pentru un bilet
Click
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Ce se întâmplă doctore
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Africa se rupe: Noi date dezvăluie că fracturarea continentului este mai avansată decât se credea
FLASH NEWS Un șofer din Mamaia a încercat să ofere mită jandarmilor, după ce ar fi fost prins cu droguri la volan
16:00
Un șofer din Mamaia a încercat să ofere mită jandarmilor, după ce ar fi fost prins cu droguri la volan
FLASH NEWS Oana Gheorghiu continuă schimbul de replici cu Petrișor Peiu: Și dacă se dovedește, totuși, că domnul parlamentar/investitor minte de îngheață apele?
15:14
Oana Gheorghiu continuă schimbul de replici cu Petrișor Peiu: Și dacă se dovedește, totuși, că domnul parlamentar/investitor minte de îngheață apele?
APĂRARE Ministra Oana Țoiu a sesizat Consiliul de Securitate al ONU pentru dronele rusești intrate în spațiul aerian al României
14:55
Ministra Oana Țoiu a sesizat Consiliul de Securitate al ONU pentru dronele rusești intrate în spațiul aerian al României
FLASH NEWS Șeful Romarm, un nou atac la adresa ministrului Miruță. „Și-a bătut joc de toată economia națională și de industria de apărare”
14:51
Șeful Romarm, un nou atac la adresa ministrului Miruță. „Și-a bătut joc de toată economia națională și de industria de apărare”
FLASH NEWS Viktor Orban refuză aplicarea deciziei Curții Europene de Justiție, privind prezentarea conținutului LGBTQ în presă sau în școli
14:29
Viktor Orban refuză aplicarea deciziei Curții Europene de Justiție, privind prezentarea conținutului LGBTQ în presă sau în școli
TRANSPORT Prima companie aeriană care se închide din cauza conflictului din Iran. Sute de zboruri afectate
14:24
Prima companie aeriană care se închide din cauza conflictului din Iran. Sute de zboruri afectate

