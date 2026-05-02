SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare

Un sondaj CURS arată că 58% dintre respondenți consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în timp ce intenția de vot pentru alegerile parlamentare indică un clasament condus de un partid cu 34% din opțiuni.

58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan

Conform rezultatelor sondajului, 58% dintre respondenți consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în timp ce 40% se opun, iar 2% nu au o opinie.

58% dintre respondenți consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în timp ce 40% se opun, iar 2% nu au o opinie. Rezultatul indică o majoritate clară în favoarea demisiei și sugerează o presiune publică consistentă asupra premierului.

Intenția de vot la alegerile parlamentare

Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 34% din voturi, urmat de:

PSD 23%

PNL 18%

USR 10%

UDMR 5%

SOS România 3%

PNRR-Piedone 3%

Partidul Oamenilor Tineri (POT) 2%

Formațiunile care nu ating pragul electoral de 5% nu ar intra în Parlament.

Despre sondajul CURS

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.098 de respondenți, populație adultă (18+), prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator).

Studiul este probabilist, multistadial și stratificat, cu o marjă de eroare de ±3% la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost culese în perioada 28 aprilie – 1 mai 2026, fiind ponderate pe regiuni.

Recomandarea autorului: