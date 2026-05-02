Cât costă un bilet la Delfinariul din Constanța? Tarifele pentru adulți, elevi și copii

În ciuda faptului că vremea a fost destul de capricioasă în minivacanța de 1 mai, iar temperaturile nu au fost foarte ridicate, litoralul s-a umplut de turiști. O atracție principală a fost Delfinariul din Constanța, care adună, an de an, o mulțime de copii și părinți.

Demonstrațiile cu delfini sunt fascinante pentru cei mici, astfel că încă de la primele ore ale zilei de astăzi, la casa de bilete a Delfinariului s-a format o coadă formată din zeci de persoane. Pe lângă Delfinariu, complexul include și alte atracții, precum microrezervația și planetariul.

Cât costă un bilet la Delfinariu

Prețurile pentru participarea la demonstrațiile de la Delfinariu diferă în funcție de vârstă. Astfel, un bilet întreg pentru demonstrațiile cu delfini costă 74,37 lei pentru adulți. Elevii și studenții achită 17,76 lei, iar copiii sub 7 ani beneficiază de acces gratuit.

Pentru microrezervație și planetariu, prețurile sunt diferite.Tarifele pentru vizitarea microrezervației și a păsărilor exotice sunt de 19,98 lei pentru adulți și 4,44 lei pentru elevi și studenți, în timp ce copiii sub 7 ani beneficiază de acces gratuit. În ceea ce privește planetariul, biletul costă 28,86 lei pentru adulți și 6,66 lei pentru elevi și studenți, iar copiii sub 7 ani au, de asemenea, intrare gratuită.

Programul Delfinariului

De luni până vineri are loc o singură reprezentație, la ora 13:00, iar în weekend sunt programate trei spectacole, la orele 11:00, 13:00 și 15:00.

