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Sorin Grindeanu, surprins că Nicușor Dan nu l-a desemnat premier: „Mă așteptam să fiu eu. A fost o surpriză. Credeam că încearcă și cu PSD”

Elena Popescu
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că se aștepta ca Nicușor Dan să îl desemneze pentru funcția de prim-ministru. Liderul social-democrat spune că nominalizarea lui Siegfried Mureșan l-a luat prin surprindere și susține că, după mai multe propuneri din zona de dreapta, se aștepta ca șeful statului să încerce și varianta PSD.

Declarațiile au fost făcute în Caraș-Severin, unde liderul social-democrat a vorbit despre actuala criză politică și despre desemnarea unui candidat pentru conducerea viitorului Guvern.

”Aici, cu voi, pot să fiu sincer și să vă spun că m-așteptam joi, să fiu desemnat joi. Totul pentru mine a fost o surpriză. Asta-i viața”, a declarat Sorin Grindeanu, de la Caraș-Severin.

Grindeanu a mai spus că, după desemnarea liberalului Adrian Veștea, următoarea ar fi trebuit să fie una social-democrată.  ”De când a ajuns președinte Nicușor Dan, a fost așa: Ilie Bolojan, de dreapta, de la partidul care s-a clasat în locul 3. După care a venit cu Eugen Tomac, de dreapta, după care a venit cu Veștea, de dreapta, și am zis că poate încearcă și cu partidul care a câștigat alegerile, PSD”, a mai spus președintele PSD.

PSD îl propusese pe Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, în timp ce PNL, USR și UDMR l-au susținut pe Siegfried Mureșan la consultările de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a explicat, în momentul nominalizării, că Mureșan a fost persoana care a întrunit cele mai multe susțineri exprimate de partide în timpul consultărilor, în condițiile în care nu exista o majoritate parlamentară conturată. Anunțul a fost făcut de șeful statului pe 17 septembrie.

Ce spune Grindeanu că ar face dacă ar ajunge premier desemnat

Sorin Grindeanu a vorbit și despre scenariul în care, ulterior, ar primi mandatul de a încerca să formeze un Guvern. Președintele PSD spune că prioritatea sa ar fi construirea unei majorități parlamentare care să poată asigura stabilitatea viitorului Executiv.

„Dacă voi fi cel care va fi nominalizat de președinte, eu o să am discuții cu toți și o să văd în final dacă voi putea să am o majoritate care să fie o majoritate bazată pe valori europene, o majoritate transparentă, o majoritate care să asigure o guvernare coerentă, stabilă”, a mai declarat liderul PSD.

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