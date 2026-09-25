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Iranul intenționează să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în șapte zile. Ce condiții i-a pus lui Donald Trump

Iranul intenționează să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în șapte zile. Ce condiții i-a pus lui Donald Trump
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Iranul a înaintat Statelor Unite o propunere de redeschidere a Strâmtorii Ormuz în termen de șapte zile, a precizat ministrul de externe iranian. Abbas Araghchi, aflat la New York pentru Adunarea Generală a ONU, l-a informat pe trimisul american Steve Witkoff despre condițiile Teheranului pentru redeschiderea căii de navigație care a perturbat comerțul mondial și prețurile la combustibil încă de la începutul războiului, relatează Le Figaro.

„Dacă sunt îndeplinite anumite condiții, strâmtoarea va fi deschisă în termen de șapte zile și vor începe discuțiile”, a declarat Abbas Araghchi. Mass-media iraniană a negat însă informația și, până în prezent, nu a fost emisă nicio declarație oficială pentru a clarifica poziția Teheranului. Iranul a declarat că a prezentat șapte condiții pentru încheierea războiului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

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Potrivit lui Abbas Araghchi, citat de New York Times, propunerea enumeră următoarele condiții: o încetare de șapte zile a tuturor ostilităților în Orientul Mijlociu, inclusiv în Liban; eliberarea activelor iraniene blocate, estimate la cel puțin 12 miliarde de dolari; ridicarea sancțiunilor asupra petrolului iranian; sfârșitul blocadei navale americane împotriva Iranului. În a șaptea și ultima zi, Strâmtoarea Ormuz ar urma să fie redeschisă de Iran.

Abbas Araghchi a precizat că așteaptă un răspuns din partea Statelor Unite și afirmă că China, al cărei președinte se află într-o vizită oficială în SUA, susține această propunere.

Într-un interviu exclusiv acordat marți pentru AFP, purtătorul de cuvânt al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, Hossein Mohebi, a menționat, de asemenea, printre condițiile puse de Iran, și încetarea ostilităților din Yemen. Donald Trump și omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, au semnat în iunie un memorandum de înțelegere care vizează încheierea războiului, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și apoi purtarea de discuții pe tema sensibilă a programului nuclear al Iranului.

Cu toate acestea, textul acordului a fost contestat ulterior de ambele părți și a alimentat reluarea ostilităților în Strâmtoarea Ormuz. Iranul solicită navelor care doresc să tranziteze strâmtoarea să obțină autorizația sa, invocând motive de securitate și suveranitate. În schimb, navele care refuză să se conformeze sunt în mod regulat vizate de atacuri aeriene, în timp ce Statele Unite bombardează sporadic coasta iraniană.

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