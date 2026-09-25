Trump i-ar fi acordat Ucrainei licența pentru producția de rachete Patriot, spune Zelenski

Președintele american Donald Trump ar fi acceptat să-i ofere Ucrainei licența pentru producția de rachete Patriot, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ucraina ar putea începe în curând, pentru prima dată, să fabrice pe teritoriul său rachete interceptoare pentru sistemele Patriot.

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Întrebat de un reporter dacă ar putea furniza detalii despre licențele rachetelor Patriot și dacă există acorduri privind termenii transferului, președintele ucrainean a răspuns:

„Președintele Trump a confirmat la ultima noastră întâlnire că, da, am luat o decizie finală. Ucraina primește licențe pentru a produce rachete Patriot.”

Această promisiune i-a fost făcută lui Volodimir Zelenski de Donald Trump, în marja summitului ONU de la New York, a declarat președintele ucrainean.

În prezent, nu este clar dacă Washingtonul a emis deja licența necesară pentru producție sau dacă Trump și-a exprimat doar un acord de principiu.

Încă la începutul lunii iulie, șeful Casei Albe a declarat că Statele Unite vor oferi Ucrainei „dreptul de a produce sisteme Patriot”. Ulterior, însă, el a avut declarații mult mai reținute pe acest subiect.

Sursa Video: Telegram