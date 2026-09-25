Prima pagină » Auto » Accesoriul auto de 29 de lei de la LIDL. Are 5 funcții și poate fi util în multe situații

Accesoriul auto de 29 de lei de la LIDL. Are 5 funcții și poate fi util în multe situații

Accesoriul auto de 29 de lei de la LIDL. Are 5 funcții și poate fi util în multe situații
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lidl a inclus în oferta din perioada 21–27 septembrie un accesoriu auto Ultimate Speed care combină cinci funcții într-un singur dispozitiv, scrie Promotor. Disponibil la prețul de 29,99 lei, produsul poate fi utilizat atât pentru verificarea stării anvelopelor, cât și în anumite situații de urgență. Printre dotările sale se numără un manometru digital, un ciocan pentru spargerea geamurilor și un cuțit pentru tăierea centurii de siguranță.

Acest articol nu este sponsorizat și nu constituie publicitate plătită. Produsul a fost ales pe baza interesului pentru ofertele comerciale, iar detaliile și imaginea sunt preluate din catalogul Lidl. Pentru identificarea celei mai avantajoase oferte, recomandăm compararea prețurilor și cu cele practicate de alți retaileri.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ce funcții are dispozitivul Ultimate Speed de la Lidl

Unul dintre principalele avantaje ale accesoriului este posibilitatea de a verifica presiunea din anvelope fără a fi necesară deplasarea la o benzinărie. Dispozitivul este echipat cu un manometru digital care afișează rezultatele în patru unități de măsură: PSI, bar, kPa și kg/cm².

Verificarea periodică a presiunii este importantă pentru siguranța rutieră, dar și pentru reducerea uzurii premature a anvelopelor. Cu ajutorul acestui instrument, șoferii pot efectua rapid măsurători și pot identifica eventualele diferențe față de valorile recomandate de producătorul automobilului.

Accesoriul dispune și de un instrument pentru măsurarea adâncimii profilului anvelopelor. Această funcție poate fi deosebit de utilă înainte de venirea iernii, când starea pneurilor influențează aderența și comportamentul mașinii pe drumurile alunecoase.

Două instrumente pentru situații de urgență, într-un singur dispozitiv

Pe lângă funcțiile destinate întreținerii anvelopelor, produsul Ultimate Speed include două instrumente concepute pentru situații în care ocupanții unui automobil trebuie să părăsească rapid vehiculul.

Primul este un ciocan pentru spargerea geamurilor, care poate facilita evacuarea atunci când portierele sunt blocate. Eficiența acestuia depinde însă de tipul geamului, deoarece unele automobile sunt echipate cu geamuri laminate, care nu pot fi sparte cu ușurință folosind astfel de instrumente.

A doua funcție este un cuțit special pentru tăierea centurii de siguranță. Acesta poate fi folosit în situațiile în care centura rămâne blocată și nu mai poate fi desfăcută prin mecanismul obișnuit.

Dispozitivul este prevăzut și cu o lampă LED, care poate asigura iluminarea atunci când șoferul trebuie să verifice automobilul pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă.

Este obligatoriu un asemenea accesoriu în mașină?

Deși poate fi util în anumite împrejurări, dispozitivul Ultimate Speed 5 în 1 nu se numără printre echipamentele obligatorii pentru autoturismele care circulă pe drumurile publice din România.

Legislația rutieră românească prevede, pentru autoturisme, dotarea cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu, toate omologate.

Ciocanul pentru geamuri și cuțitul pentru centura de siguranță reprezintă echipamente suplimentare, pe care conducătorii auto le pot păstra în vehicul pentru situații neprevăzute.

La nivel european, cerințele referitoare la dotările obligatorii ale automobilelor diferă în funcție de țară. Prin urmare, înaintea unei călătorii în străinătate, este recomandată verificarea regulilor aplicabile în statele tranzitate.

La prețul de 29,99 lei, accesoriul Ultimate Speed din oferta Lidl reunește într-un format compact instrumente pentru verificarea anvelopelor, iluminare și intervenții de urgență. Pentru a putea fi utilizat rapid atunci când este necesar, dispozitivul ar trebui păstrat într-un loc accesibil din habitaclul mașinii, bine fixat pentru a nu deveni un obiect periculos în cazul unei frânări bruște.

Sursa foto: Lidl

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

AUTO Problema mai puțin cunoscută a mașinilor electrice. Sunt de două ori mai predispuse comparativ cu mașinile pe benzină
14:02, 23 Sep 2026
Problema mai puțin cunoscută a mașinilor electrice. Sunt de două ori mai predispuse comparativ cu mașinile pe benzină
OFICIAL România, paradisul exporturilor paralele de mașini. Cum se explică fenomenul care a atins cote alarmante
13:56, 20 Sep 2026
România, paradisul exporturilor paralele de mașini. Cum se explică fenomenul care a atins cote alarmante
AUTO Modelul Dacia Striker, „produs cu mândrie în Turcia”. Cea mai elegantă Dacia a intrat în producție la Bursa, în timp ce uzina din Mioveni suferă
09:26, 17 Sep 2026
Modelul Dacia Striker, „produs cu mândrie în Turcia”. Cea mai elegantă Dacia a intrat în producție la Bursa, în timp ce uzina din Mioveni suferă
AUTO Giorgia Meloni a eliminat taxa auto pentru milioane de vehicule. „Una dintre cele mai urâte de italieni”
08:59, 17 Sep 2026
Giorgia Meloni a eliminat taxa auto pentru milioane de vehicule. „Una dintre cele mai urâte de italieni”
LEGE Amendă de 2.000 de lei pentru șoferii care nu respectă o regulă simplă. Poliția reține și talonul mașinii
11:26, 16 Sep 2026
Amendă de 2.000 de lei pentru șoferii care nu respectă o regulă simplă. Poliția reține și talonul mașinii
BANI Câți dintre români își mai permit o mașină. Pe ce loc s-a situat România într-un clasament european
16:03, 13 Sep 2026
Câți dintre români își mai permit o mașină. Pe ce loc s-a situat România într-un clasament european
Mediafax
Milkshake, șaorma și diplomație! Deputat PSD, atac la adresa Oanei Țoiu: „Mult sos, multe ingrediente”
Digi24
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
Cancan.ro
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Adevarul
Lista de miniștri din Guvernul Mureșan. Bătaie pe un minister fantomă. Neînțelegeri între USR și UDMR - SURSE
Mediafax
Coșmarul șoferilor cu mașini germane. Peste 2.000.000 de modele au o problemă CRITICĂ
Click
Spaimă uriașă pentru Simone Biles! Trei hoți mascați i-au atacat proprietatea și i-au furat mașina din garaj
Digi24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Cancan.ro
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
Cercul pașoptiștilor. O mărturie interesantă despre cum s-a format grupul revoluționar
Mediafax Italia
Anunțul Guvernului: salarii și pensii MAI MICI începând din noiembrie pentru milioane de italieni
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate

Cele mai noi

Trimite acest link pe