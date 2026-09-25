Accesoriul auto de 29 de lei de la LIDL. Are 5 funcții și poate fi util în multe situații

Lidl a inclus în oferta din perioada 21–27 septembrie un accesoriu auto Ultimate Speed care combină cinci funcții într-un singur dispozitiv, scrie Promotor. Disponibil la prețul de 29,99 lei, produsul poate fi utilizat atât pentru verificarea stării anvelopelor, cât și în anumite situații de urgență. Printre dotările sale se numără un manometru digital, un ciocan pentru spargerea geamurilor și un cuțit pentru tăierea centurii de siguranță.

Acest articol nu este sponsorizat și nu constituie publicitate plătită. Produsul a fost ales pe baza interesului pentru ofertele comerciale, iar detaliile și imaginea sunt preluate din catalogul Lidl. Pentru identificarea celei mai avantajoase oferte, recomandăm compararea prețurilor și cu cele practicate de alți retaileri.

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Ce funcții are dispozitivul Ultimate Speed de la Lidl

Unul dintre principalele avantaje ale accesoriului este posibilitatea de a verifica presiunea din anvelope fără a fi necesară deplasarea la o benzinărie. Dispozitivul este echipat cu un manometru digital care afișează rezultatele în patru unități de măsură: PSI, bar, kPa și kg/cm².

Verificarea periodică a presiunii este importantă pentru siguranța rutieră, dar și pentru reducerea uzurii premature a anvelopelor. Cu ajutorul acestui instrument, șoferii pot efectua rapid măsurători și pot identifica eventualele diferențe față de valorile recomandate de producătorul automobilului.

Accesoriul dispune și de un instrument pentru măsurarea adâncimii profilului anvelopelor. Această funcție poate fi deosebit de utilă înainte de venirea iernii, când starea pneurilor influențează aderența și comportamentul mașinii pe drumurile alunecoase.

Două instrumente pentru situații de urgență, într-un singur dispozitiv

Pe lângă funcțiile destinate întreținerii anvelopelor, produsul Ultimate Speed include două instrumente concepute pentru situații în care ocupanții unui automobil trebuie să părăsească rapid vehiculul.

Primul este un ciocan pentru spargerea geamurilor, care poate facilita evacuarea atunci când portierele sunt blocate. Eficiența acestuia depinde însă de tipul geamului, deoarece unele automobile sunt echipate cu geamuri laminate, care nu pot fi sparte cu ușurință folosind astfel de instrumente.

A doua funcție este un cuțit special pentru tăierea centurii de siguranță. Acesta poate fi folosit în situațiile în care centura rămâne blocată și nu mai poate fi desfăcută prin mecanismul obișnuit.

Dispozitivul este prevăzut și cu o lampă LED, care poate asigura iluminarea atunci când șoferul trebuie să verifice automobilul pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă.

Este obligatoriu un asemenea accesoriu în mașină?

Deși poate fi util în anumite împrejurări, dispozitivul Ultimate Speed 5 în 1 nu se numără printre echipamentele obligatorii pentru autoturismele care circulă pe drumurile publice din România.

Legislația rutieră românească prevede, pentru autoturisme, dotarea cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu, toate omologate.

Ciocanul pentru geamuri și cuțitul pentru centura de siguranță reprezintă echipamente suplimentare, pe care conducătorii auto le pot păstra în vehicul pentru situații neprevăzute.

La nivel european, cerințele referitoare la dotările obligatorii ale automobilelor diferă în funcție de țară. Prin urmare, înaintea unei călătorii în străinătate, este recomandată verificarea regulilor aplicabile în statele tranzitate.

La prețul de 29,99 lei, accesoriul Ultimate Speed din oferta Lidl reunește într-un format compact instrumente pentru verificarea anvelopelor, iluminare și intervenții de urgență. Pentru a putea fi utilizat rapid atunci când este necesar, dispozitivul ar trebui păstrat într-un loc accesibil din habitaclul mașinii, bine fixat pentru a nu deveni un obiect periculos în cazul unei frânări bruște.

Sursa foto: Lidl