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Mobilizare de forțe în Dâmbovița: 500 de militari din 19 țări, inclusiv un negociator FBI

Maya Radu
Mobilizare de forțe în Dâmbovița: 500 de militari din 19 țări, inclusiv un negociator FBI
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Dâmbovița devine punct strategic pentru un exercițiu internațional de amploare. Peste 500 de militari din 19 țări, inclusiv un negociator FBI, vin la Ochiuri.

Dâmbovița găzduiește, duminică, unul dintre cele mai importante exerciții internaționale de interoperabilitate organizate de Jandarmeria Română.

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Peste 500 de militari români și străini, proveniți din 19 țări de pe trei continente, se vor reuni la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri pentru exercițiul internațional „Carpathian Blue Shield”.

Acțiunea va simula situații conflictuale complexe într-o provincie afectată de insecuritate, cu accent pe modul în care forțele participante cooperează și reacționează în timpul unor misiuni internaționale.

La exercițiu sunt anunțate și prezențe de rang înalt din structurile europene și internaționale. Activitatea se va desfășura în prezența comandantului Forței de Jandarmerie Europene, a unui reprezentant al Serviciului European de Acțiune Externă, precum și a unui negociator al FBI.

Misiune internațională simulată în condiții complexe

Potrivit organizatorilor, „Carpathian Blue Shield” are ca obiectiv principal pregătirea militarilor pentru participarea la misiuni internaționale sub egida Uniunii Europene.

Scenariul exercițiului urmărește reproducerea unor situații de criză într-un mediu caracterizat prin insecuritate, astfel încât participanții să își testeze capacitatea de reacție, coordonare, comunicare și gestionare a unor incidente complexe.

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