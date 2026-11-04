Fată de 13 ani, dispărută din Sectorul 2 al Capitalei. Poliția a emis RO-ALERT pentru găsirea ei

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O fată în vârstă de 13 ani din București, Sectorul 2, este căutată de polițiști după ce a dispărut. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru localizarea minorei și solicită sprijinul populației.
UPDATE: Minora pentru care a fost emis mesajul RO-Alert, a fost depistată în urmă cu puțin timp. Din primele verificări, fata nu a fost victima vreunei infracțiuni, potrivit Poliției Române.
Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, Dumachita Antonia-Elena are 13 ani, 1,66 metri înălțime, 47 de kilograme, păr șaten și ochi căprui. La momentul dispariției, minora purta pantaloni negri, o geacă vișinie și bocanci negri cu talpă portocalie.
Poliția Română a publicat fotografia și semnalmentele fetei în fișa oficială de copil dispărut.