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Herbert Blomstedt, unul dintre cei mai apreciați dirijori ai lumii, a murit la 99 de ani. A avut o carieră de peste 70 de ani și a colaborat cu unele dintre cele mai prestigioase orchestre ale lumii

Herbert Blomstedt, unul dintre cei mai apreciați dirijori ai lumii, a murit la 99 de ani. A avut o carieră de peste 70 de ani și a colaborat cu unele dintre cele mai prestigioase orchestre ale lumii
Sursă foto: Profimedia
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Dirijorul Herbert Blomstedt s-a stins din viață miercuri, la locuința sa din Göteborg, înconjurat de familie. Avea 99 de ani.

Herbert Blomstedt, unul dintre cei mai apreciați dirijori de muzică clasică din lume, s-a stins „în pace, înconjurat de familie, la locuința sa din Göteborg”, Suedia, după cum a anunțat agenția sa, Künstlersekretariat am Gasteig, scrie Der Standard.

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Herbert Blomstedt s-a născut în iulie 1927, în Statele Unite. Fiul unui pastor, a crescut în Finlanda și Suedia. Mama sa a fost pianistă. Tatăl său era „exigent într-un mod aproape extrem”, după cum a povestit el într-un interviu acordat publicației Der Standard cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani. „Își dorea întotdeauna ca lucrurile pe care le făceam să aibă o valoare durabilă, eternă.”

Pentru mulți dintre admiratorii săi, interpretările lui Blomstedt posedă, probabil, tocmai această calitate; viziunile sale asupra simfoniilor lui Bruckner – structurate clar, dar profund bogate în emoție – se numără printre cele mai emoționante contribuții la acest repertoriu, relatează sursa citată anterior.

Sursă foto: Profimedia

O activitate la nivel mondial

A realizat aceste înregistrări, alături de altele, cu orchestre precum Staatskapelle din Dresda, Orchestra Simfonică din San Francisco, Orchestra Simfonică NDR și Orchestra Gewandhaus din Leipzig.

Filarmonica din Viena a descoperit calitățile acestui artist excepțional relativ târziu. Blomstedt a debutat alături de renumitul ansamblu când avea deja peste 80 de ani. Împreună, au explorat nu doar lucrările lui Bruckner și Beethoven, ci și rarități, precum Sinfonie singulière a compatriotului său suedez, Franz Berwald.

Sursă foto: Profimedia

Își dorea să dirijeze până la împlinirea vârstei de 100 de ani

Blomstedt a fost un vizionar, manifestând interes pentru muzică dincolo de repertoriul clasic și romantic consacrat, care domină sălile de concert. În anii formării sale, s-a dedicat în egală măsură muzicii renascentiste și baroce, precum și creațiilor contemporane.

Pe măsură ce a înaintat în vârstă, a început să lucreze cu o mai mare independență și o atenție sporită asupra cerințelor specifice fiecărei lucrări – totodată, după cum a mărturisit, cu o doză mai mare de îndrăzneală. Astfel de reflecții asupra vieții sale și a viziunii sale muzicale au fost consemnate de Julia Spinola în volumul de dialoguri din 2017, Herbert Blomstedt – Mission Musik.

Pe lângă pasiunea sa de o viață pentru cărți — biblioteca sa personală număra peste 30.000 de volume — și interesul profund față de oameni, entuziasmul său copleșitor pentru muzică a constituit forța motrice a existenței sale. „Pentru mine, a dirija o simfonie de Haydn oferă o stimulare mai intensă decât 100 de pahare de whisky și tot atâtea trabucuri Havana”, a remarcat la un moment dat dirijorul. 

Conform comunicatului emis de agenția sa la trecerea sa în neființă, el își exprimase adesea dorința de a continua să dirijeze până la împlinirea vârstei de 100 de ani — și chiar dincolo de acest prag. Cu toate acestea, problemele de sănătate tot mai grave l-au împiedicat, în cele din urmă, să mai urce la pupitrul dirijoral, forțându-l să anuleze angajamentele programate în ultimele sale luni de viață. 

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