4 noiembrie 2026. Zi de plen în Camera Deputaților. Mai simplu spus, zi de muncă pentru aleșii neamului. Totuși, pentru unii, munca pare să fie opțională. Gândul l-a surprins pe deputatul PNL Ionuț Stroe, fostul purtător de cuvânt al partidului, într-un moment de răsfăț, la salonul de cosmetică, chiar la ora la care ar fi trebuit să fie în Parlament. Îmbrăcat la patru ace, cu frizura proaspăt aranjată și cu un zâmbet larg pe față, liberalul s-a lăsat, la propriu, pe mâna unei cosmeticiene care îi punea la punct manichiura. De altfel, în salonul frecventat de liderul PNL, aflat pe Calea Moșilor din București, costul unui astfel de serviciu se ridică la aproximativ 300 de lei, fără să includem și clasicul bacșiș.

Același Ionuț Stroe s-a remarcat și în perioada pandemiei, pe vremea când ocupa funcția de ministru al Tineretului și Sportului în Guvernul Orban. În mai 2020, oficialul a fost surprins într-o pereche de boxeri de camera video care s-a dezechilibrat în timp ce îl filma pentru o transmisiune în direct la televizor.

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Ionuț Stroe, moment viral în pandemie / Ministrul a fost surprins în boxeri în timpul unei transmisiuni în direct

Fostul purtător de cuvânt al partidului condus astăzi de Ilie Bolojan s-a aflat în prim-planul unui moment care a devenit viral pe rețelelele de socializare în mai 2020, la două luni după debutul pandemiei de COVID-19 în România.

La acea vreme, Ionuț Stroe ocupa funcția de ministru al Tineretului și Sportului în Guvernul condus de Ludovic Orban și se afla în timpul unei intervenții la un post de televiziune atunci când camera video care îl filma s-a dezechilibrat și l-a surprins pe oficial fără pantaloni.

La scurt timp după incident, Stroe a postat, pe pagina personală de Instagram, o imagine în care sugera că este vorba de o pereche de pantaloni scurți, nu de lenjerie intimă.

Ionuț Stroe, soțul fiicei vitrege a lui Marcel Vela, fost ministru al Afacerilor Interne în Guvernul Orban

Deputatul PNL este căsătorit cu Andra Sabrina (n.r. – Pleșa, fostul nume de familie), fiica vitregă a lui Ion Marcel Vela, liberalul care a ocupat funcția de ministru al Afacerilor Interne în perioada noiembrie 2019 – decembrie 2020, tot sub comanda lui Ludovic Orban.

Prima căsătorie, cu fosta membră PDL Bogdana Țiței, s-a încheiat prin divorț în jurul anului 2020. Foștii soți au împreună doi copii. Ulterior, în cea de-a doua căsătorie, Ionuț Stroe a devenit tată pentru a treia oară.

Cum a trecut Ionuț Stroe de la „n-am avere decât iubirea”, refrenul cântat pe scenă în fața invitaților, la un dar de nuntă de 250.000 de euro

De altfel, cea de-a doua căsătorie a reprezentat un alt moment controversat din viața sa personală. Practic, cu acest prilej, au avut loc două ceremonii – una „românească” și una peste meleaguri. Prima dintre ele a fost cea din străinătate și a fost organizată la începutul lui martie 2022, în Grecia, pe malul Mării Egee, cu un cadru restrâns de invitați.

Totuși, două luni mai târziu, la Caransebeș, mirii au pus la cale o petrecere de zile mari, la care a urcat pe scenă și formația Direcția 5, alături de care Ionuț Stroe a cântat celebrul refren al melodiei „Și ce dacă”: „N-am avere decât iubirea / Nu, nu, n-am ambiții decât fericirea”.

Ironic sau nu, mirii au strâns o mică „avere” în urma evenimentului. Darul de nuntă trecut în declarația de avere din 2023 indică sumele de 286.800 de lei, 176.200 de euro, 14.200 de dolari și, nu în ultimul rând, 1.000 de franci elvețieni. În total, este vorba de aproape 250.000 de euro.

Peste 100.000 de euro, încasați de Ionuț Stroe la botezul celui de-al treila copil, singurul cu a doua soție

Succesul de la nuntă s-a repetat și în mai 2024, atunci când a avut loc botezul celui de-al treilea copil al deputatului PNL.

După trei luni de la eveniment, Gândul scria că invitații la petrecere au lăsat în dar o sumă care depășește 100.000 de euro. Mai exact, este vorba 181.450 de lei, 71.750 de euro și 2.400 de franci elvețieni, sumă care îl poate face „abonat pe viață” la saloanele de cosmetică din România.