A 37-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: „Arestați hoții, nu patrioții!”

Pentru a 37-a noapte la rând, oamenii s-au strâns în fața Arestului Central din Capitală pentru a-l susține pe Călin Georgescu, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în dosarul de înșelăciune în formă continuată.
În ciuda frigului, zeci de persoane s-au adunat și astăzi, în fața Arestului Central din Capitală, pentru a-l susține pe Călin Georgescu.
Aceștia au venit, ca în fiecare seară, cu steaguri ale României, dar și cu pancarte cu mesaje în care se cere eliberarea lui Georgescu. Mulțimea a scandat minute în șir: „Nu plecăm!”, „Căline, Căline, Iisus este cu tine!”, „Arestați hoții, nu patrioții!”, dar și „Justiție, nu corupție!”.
Președintele AUR, George Simion, a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că toți membrii AUR vor fi prezenți în Capitală în perioada 14-15 noiembrie, pentru a protesta împotriva arestării fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.
„Pe 14-15 noiembrie toți membrii AUR vor fi la București. Voi unde veți fi?”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.
Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.
Ulterior, Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT și a decis prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta este cercetat într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia instanței este definitivă.
Foto/Video: Rareș Mustață