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Elena Lasconi a descins cu o armată de polițiști, pompieri și angajați ai primăriei într-un apartament în care se aflau 30 de pisici. Ce dezastru a găsit în casă

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Elena Lasconi, primărița municipiului Câmpulung, a descins cu o armată de polițiști, pompieri și angajați ai primăriei într-un apartament din cartierul Grui. Aceasta a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că autoritățile au evacuat peste 30 de pisici, ținute în condiții deplorabile de proprietara apartamentului, iar Administrația Domeniului Public (ADP) a scos patru remorci cu cârpe, haine și covoare putrezite din cauza dejecțiilor.

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Potrivit edilului, locatarii blocului P5 din cartierul Grui se confruntă de mai bine de patru ani cu această situație. Vecinii au reclamat în repetate rânduri mirosul insuportabil de urină și fecale de animale, dar și certurile care se aud frecvent din apartament.

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De altfel, ei au reclamat-o pe proprietară de mai multe ori. Ba chiar administrația locală a făcut sute de solicitări către instituțiile abilitate pentru a putea verifica situația celor două femei care locuiau acolo. Una dintre ele, proprietara apartamentului, ar fi refuzat în repetate rânduri să deschidă ușa, deși autoritățile s-au deplasat de zeci de ori la fața locului.

„Am făcut sute de solicitări către instituțiile abilitate pentru a ne sprijini să putem intra în casă pentru a ne asigura că atât doamna cât și fiica sunt sănătoase și în siguranță. Vecinii au anunțat în repetate rânduri că mirosul de urină și fecale de animale este insuportabil și că în apartament se aud frecvent certuri. Noi ne-am deplasat de zeci de ori la fața locului, însă proprietara a refuzat să deschidă ușa”, a scris Elena Lasconi pe Facebook.

Lasconi a descins cu Poliția Animalelor, pompieri și echipaje medicale

În cele din urmă, autoritățile au reușit să intre în apartament, miercuri, în urma unei intervenții la care au participat Poliția Animalelor, Poliția Municipală, pompierii, SMURD, Ambulanța, Poliția Locală și reprezentanții ADP.

Potrivit primăriței, cele două femei, proprietara și fiica ei, au primit asistență medicală, după mai multe ore de tensiuni și discuții. De asemenea, Poliția Animalelor a ridicat cele peste 30 de pisici, pe care Lasconi le-a descris ca fiind subnutrite, murdare și bolnave.

„Celor două femei li s-a acordat asistență medicală după ore de certuri și circ. Poliția animalelor a ridicat pisicile aflate într-o stare deplorabilă (subnutrite, murdare și bolnave) iar ADP a scos din apartament patru remorci cu cârpe, haine și covoare putrede din cauza dejecțiilor”.

Aceasta spune că nici condițiile în care trăiau cele două femei nu erau mai bune. Angajații Administrației Domeniului Public au evacuat patru remorci cu haine, cârpe și covoare putreizte din cauza dejecțiilor animalelor.

Primărița se teme că proprietara ar putea aduce din nou pisici în apartament

Deși intervenția autorităților a permis eliberarea apartamentului de animale și deșeuri, primărița municipiului Câmpulung avertizează că problema ar putea reapărea. Elena Lasconi susține că, atât timp cât apartamentul se află în proprietate privată, administrația locală nu dispune de suficiente pârghii legale pentru a împiedica repetarea situației.

„Mă tem însă că acțiunea de amploare de astăzi nu reprezintă și rezolvarea acestui caz. Având în vedere că vorbim despre o proprietate privată este foarte posibil ca doamna să-și reia obiceiurile”.

Lasconi reclamă faptul că legislația nu le oferă autorităților posibilitatea unei intervenții mai rapide în astfel de cazuri, chiar și atunci când vecinii semnalează probleme grave de igienă și disconfort. În final, ea le-a mulțumit instituțiilor care au participat la descindere și a transmis că va continua demersurile legale pentru a-i sprijini pe locuitorii afectați.

„Din păcate legea nu îmi oferă pârghii pentru a nu aștepta cu anii să scapi de un focar de infecție. Mă încăpățânez să fac tot ce este omenește posibil și legal pentru a sprijini cetățenii”, a conchis Elena Lasconi.

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