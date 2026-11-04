Trump ar lua în considerare să îl demită secretarul Apărării SUA Pete Hegseth

Omul propus de Donald Trump în 2024 să prevină cel de-al Treilea Război Mondial ar putea fi demis. În urma eșecului republicanilor de la alegerile de pe 3 noiembrie 2026, Pete Hegseth ar putea fi demis din funcția de secretarul Războiului și din conducerea Pentagonului. Secretarul milenial în vârstă de 46 ani, fost prezentator Fox News și veteran de război, n-a reușit să-i aducă lui Trump victoria dorită în războiul cu Iran.

Conflictul a dus la izbucnirea celei mai mari crize energetice de la cea din 1979, rezultând scumpirea carburanților și a alimentelor.



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Președintele consideră că principalul motiv al eșecului alegerilor de la jumătatea mandatului este războiul cu Iranul, de care conducerea Pentagonului este responsabilă.

CBS News relatează, citând mai multe surse bine informate, că Trump nu a luat încă o decizie finală privind înlocuirea șefului Departamentului Apărării.

Chiar înainte de alegeri, democrații au încercat să-l pună sub acuzare pe Hegseth pentru presupuse crime de război în Iran (bombardarea accidentală a școlii iraniene de fete cu rachete de croazieră) și abuz în serviciu, iar acum, când Partidul Democrat a câștigat majoritatea în ambele camere ale Congresului, probabilitatea să fie pus sub acuzare a crescut.

În același timp, vicepreședintele american JD Vance a dat vina direct pe campania de război pentru înfrângerea electorală a partidului:„

Motivul pentru care am pierdut este războiul. Președintele însuși a spus-o aseară. Toată lumea știe de ce am pierdut. Și orice conversație sinceră despre direcția în care ne îndreptăm trebuie să înceapă cu asta. Pentru oamenii care sunt furioși și vor să le spună: «V-am spus eu», aveți dreptate, ne-ați spus. Folosiți această energie pentru a alege republicani care vă împărtășesc viziunea asupra lumii”, a scris el pe X.

Unii oficiali ai Casei Albe prevăd că o parte din vina pentru înfrângerea republicanilor în alegeri va fi pusă și pe comandantul Comandamentului Central al SUA, amiralul Brad Cooper, și pe președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Kaine, care a condus războiul cu Iranul.

Una dintre surse a declarat că se discută despre guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, un republican, ca posibil înlocuitor pentru Hegseth.

Se presupune că acesta ar putea fi confirmat de Senat și ar putea conduce Pentagonul după ce mandatul său de guvernator se încheie pe 5 ianuarie.

În schimb, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, ca răspuns la solicitarea unui reporter, a declarat că Trump „are încredere deplină în secretarul Hegseth”.

În declarația sa, ea a menționat, de asemenea, operațiuni militare din Iran și Venezuela.

Conform rezultatelor alegerilor intermediare din SUA, desfășurate pe 3 noiembrie, Partidul Democrat obține în prezent controlul asupra ambelor camere ale Congresului – atât Senatul (cel puțin 54 de locuri din cele 51 necesare), cât și Camera Reprezentanților (peste 231 de locuri din cele 218 necesare).

În aceste alegeri de la jumătatea mandatului, mai multe state care fuseseră republicane timp de decenii au devenit democrate, inclusiv Texas și Kansas.

Ultima dată când un democrat a devenit senator din Texas a fost în 1988, iar din Kansas în 1932.În acest context, președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat publicației New York Times că este „gata să accepte rezultatele alegerilor” și să coopereze cu democrații.

Pe rețeaua sa de socializare Truth Social, el a scris că republicanii au fost învinși pentru că el nu s-a aflat pe buletinul de vot.

Sursa Foto: The White House