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România e dispusă să plătească pentru ca SUA să-și păstreze aici trupele și echipamentul militar, i-a spus președintele Nicușor Dan numărului 2 din Pentagon, la întâlnirea de la Cotroceni. Decizia lui Trump e așteptată în decembrie – surse

Luiza DobrescuOlga Borșcevschi
România e dispusă să plătească pentru ca SUA să-și păstreze aici trupele și echipamentul militar, i-a spus președintele Nicușor Dan numărului 2 din Pentagon, la întâlnirea de la Cotroceni. Decizia lui Trump e așteptată în decembrie - surse
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Subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, principalul strateg al administrației Trump în domeniul apărării, s-a întâlnit miercuri, la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan. Discuția s-a axat pe consolidarea prezenței militare americane în România. Mai exact, partea română dorește o prezență permanentă și consolidată a trupelor și a capabilităților americane în țara noastră, având în vedere amenințarea rusă la Marea Neagră. De asemenea, România e dispusă să plătească pentru ca SUA să-și păstreze aici trupele și echipamentul militar. Donald Trump ar urma să ia decizia în luna decembrie.

Întâlnirea de azi, de la Cotroceni, vine ca o succcesiune a unei serii de întâlniri care au început în februarie 2026, odată cu vizia lui Marius Lazurca la Washington, au declarat surse oficiale pentru Gândul.

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Sursele precizează că întâlnirile au avut un mandat precis şi anume acela să inventarieze contribuţia României la sprijinirea securităţii în Europa sau în teritoriile la care SUA are acces prin România.

SUA a trimis şi un chestionar pe care România l-a completat a doua, din NATO. Chestionarul avea întrebări care să clarifice prin răspunsuri contrbuţia statelor NATO în sprijinirea SUA şi ce vor face pentru tranziţia cu succes la nivelul NATO 3.0.

România a predat SUA un document validat de Administraţia Prezidenţială, dar şi de instituţiile de apărare din ţară relevante. Şi în document au fost inserate şi informaţii de ceea ce ar putea să mai facă România, în plus, pentru menţinerea trupelor americane din ţară.

Americanii au cerut ca românii să creeze nişte condiţii mai bune pentru o prezenţă pe măsură, iar aici intră costurile de mobilitate ale trupelor americane şi alte costuri de bază.

Militarii francezi beneficiază de scutirea de TVA pentru cumpărăturile făcute în România, spun sursele.

„E prematur sa spunem dacă rămânem cu ce avem. România are nevoie de sprijin NATO suficient cât să descurajeze Federaţia Rusă la Marea Neagră. Asta ne dorim de la SUA”, spun sursele oficiale.

Donald Trump ar urma să ia decizia în luna decembrie

Partea americană nu a oferit încă un răspuns părții române. Aceste discuţii au ca final de calendar data de 6 noiembrie, când trebuie să se termine aceste negocieri. Vor fi întocmite nişte rapoarte preliminare de către oficialii americani.

Donald Trump ar urma să ia o decizie la începutul lunii decembrie, potrivit surselor citate.

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