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Tragedie evitată în ultima clipă la Eforie Nord: O fată de 13 ani, dusă în larg pe un colac gonflabil, a fost salvată de salvamari. Avertisment dur pentru turiști

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O adolescentă în vârstă de 13 ani, din Pitești, a fost salvată la limită din apele mării, în stațiunea Eforie Nord. Minora a fost trasă în larg de valurile și curenții puternici în timp ce se afla pe un colac gonflabil, fiind recuperată în siguranță de salvamari cu ajutorul unui jet-ski.

Intervenție contra cronometru pe o mare agitată

Incidentul ar fi putut avea un final dramatic, în condițiile în care minora se afla singură pe plajă în momentul în care s-a aventurat în mare. În doar câteva clipe, curenții puternici au împins-o rapid spre larg, punându-i viața în pericol.

Salvamarii aflați de serviciu pe plaja din Eforie Nord au observat imediat situația de urgență și au acționat prompt. Aceștia au lansat la apă un jet-ski, reușind să ajungă la minoră înainte ca situația să devină tragică și au adus-o în siguranță la mal. Imediat după operațiunea de salvare, autoritățile au identificat-o și au contactat de urgență părinții adolescentei pentru a-i informa cu privire la incidentul grav.

Steagul roșu este arborat: Scăldatul, strict interzis

În contextul acestui eveniment, salvamarii trag un nou semnal de alarmă extrem de sever către toți turiștii prezenți pe litoralul românesc. Pe plajă este arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că scăldatul este strict interzis din cauza mării periculoase.

Echipele de salvare avertizează din nou populația să nu intre în apă și să evite sub orice formă utilizarea obiectelor gonflabile – precum colace sau saltele –, deoarece acestea oferă o falsă senzație de siguranță și pot fi purtate de vânt și curenți spre larg în doar câteva secunde. Mai mult, părinții sunt sfătuiți insistent să își supravegheze copiii în permanență și să nu îi lase nesupravegheați în apropierea apei.

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