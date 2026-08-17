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Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane atrage atenția asupra situației financiare critice în care a ajuns sectorul feroviar

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane atrage atenția asupra situației financiare critice în care a ajuns sectorul feroviar
Avertisment privind situația în care a ajuns sectorul feroviar / Sursa FOTO: CFR Marfă
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Sistemul feroviar din România este în pragul unui blocaj financiar, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Lipsa finanțării pune în pericol plata obligațiilor către CFR SA și ar putea duce la suspendarea unor trenuri.

Potrivit Federației, de aproape două luni, finanțarea necesară din partea statului este blocată, fie prin amânarea aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli, fie prin întârzierea aprobării unor documente programatice și de planificare.

Trenurile, în pericol să fie suspendate

Efectele se resimt deja în activitatea operatorilor feroviari. Companiile de transport de călători susțin că nu mai dispun de resurse suficiente pentru achitarea obligațiilor aferente serviciului public, precum tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI), energia, combustibilul, mentenanța, reparațiile și piesele de schimb.

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În același timp, CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, nu își încasează integral veniturile provenite din utilizarea infrastructurii și se confruntă, la rândul său, cu dificultăți de finanțare.

Federația atrage atenția că situația a ajuns într-un punct critic. CFR SA a notificat operatorii feroviari cu privire la posibilitatea suspendării unor trenuri în cazul neachitării tarifelor de utilizare a infrastructurii.

Astfel, s-a format un lanț financiar care poate afecta întregul sistem: finanțarea de la stat este blocată, operatorii nu își pot achita obligațiile, CFR SA nu își încasează veniturile, iar dificultățile financiare ajung să afecteze salariile și exploatarea infrastructurii.

„Oprirea trenurilor va deveni o realitate”

Federația cere deblocarea urgentă a mecanismelor de finanțare pentru CFR SA, inclusiv a celor referitoare la Contractul de activitate și performanță și la Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare.

„Plata salariilor este o prioritate, iar finanțarea cheltuielilor de exploatare este o urgență”, transmite Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

Potrivit organizației, fără fonduri pentru energie, combustibil, întreținere, reparații și funcționarea infrastructurii, activitatea feroviară nu poate fi menținută în condiții normale.

Federația susține că situația nu mai poate fi pusă exclusiv pe seama managementului unei singure societăți, în condițiile în care atât operatorul de stat, cât și operatorii privați și administratorul infrastructurii se confruntă cu probleme de lichiditate.

În lipsa unei intervenții rapide, organizația avertizează că obligația de serviciu public asumată de operatorii feroviari ar putea deveni dificil de îndeplinit, cu efect direct asupra circulației trenurilor.

„Dacă acest blocaj financiar nu este rezolvat urgent, oprirea trenurilor va deveni o realitate”, avertizează reprezentanții Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane.

Organizația solicită autorităților să trateze cu prioritate plata salariilor și finanțarea cheltuielilor necesare funcționării sistemului feroviar, astfel încât transportul feroviar de călători să poată continua.

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