Ministerul Afacerilor Externe avertizează că românii aflați în tranzit sau care au intenția să călătorească în Polonia trebuie să ia în calcul că vor sta mai mult la punctele de trecere a frontierei. Autoritățile poloneze au prelungit până pe anul viitor controalele temporare la frontiera cu Germania și Lituania. Măsura a intrat în vigoare din 7 iulie 2025 cu scopul să reducă intrarea ilegală a imigranților în țară.

Polonia prelungește controalele la frontierele cu Germania și Lituania

Autoritățile poloneze au decis să prelungească controalele la frontierele cu Germania și Lituania cu încă 6 luni, mai precis până pe 30 martie 2027. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat cetățenii că timpii de așteptare pot crește la punctele de trecere a frontierei cu cele două țări.

Măsura a fost instituită pe 7 iulie 2025 și ar avea ca scop reducerea migrației ilegale și creșterea securității naționale.

Măsurile vor intra în vigoare din 2 octombrie

Ministerul de Interne din Polonia a relatat că măsurile intră în vigoare din 2 octombrie. În urma unor controale, autoritățile poloneze au verificat 4,5 milioane de persoane și 2,3 milioane de vehicule. Guvernul polonez a anunțat că peste 1.300 de persoane nu au avut voie să intre în țară și peste 100 au fost reținute pentru trecerea ilegală a frontierei.

„În total, aproape 118.000 de persoane au fost implicate în activitățile de control, dintre care aproape 41.000 de ofițeri ai Poliției de Frontieră, peste 6.000 de ofițeri de poliție și peste 69.000 de militari”, a transmis ministerul din Polonia.

Ce fac românii care au probleme la graniță

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Varșovia. Apelurile vor fi redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de operatorii call center în regim de permanență: +48 22 628 31 56; +48 22 622 25 70.

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Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție numărul de telefon de permanență al Ambasadei României la Varșovia: +48 694 486 683.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet varsovia.mae.ro și www.mae.ro și reamintește cetățenilor români care călătoresc că au la dispoziție aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie.

Polonia și Lituania pregătesc un plan pentru evacuarea civililor din statele baltice în cazul unei crize

Polonia și Lituania licrează la un plan comun de evacuare a civililor în cazul unei crize majore sau al unei amenințări militare. Planul ar permite, dacă va fi nevoie, evacuarea unor locuitori din Lituania, Estonia și Letonia către Polonia.

Autoritățile de la Vilnius și Varșovia analizează în prezent procedurile de logistică și capacitatea infrastructurii. Un plan detaliat urmează să fie elaborat după ce cele două țări vor ajunge la un acord, potrivit Euronews.

Pregătirile au loc în cadrul exercițiilor „Vyčio Skliautas 2026”, începute pe 25 septembrie în Lituania. Exercițiile, care se desfășoară până pe 3 octombrie, au ca scop testarea sistemului național de mobilizare și a modului în care instituțiile ar coopera în cazul unei crize.