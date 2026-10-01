Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi, 1 octombrie, cu o zi înainte ca reprezentanții agenției de rating Standard & Poor’s (S&P) să publice raportul care include noua evaluare a României, că este încrezător cu privire la faptul că țara noastră nu va fi retrogradată în categoria nerecomandată investitorilor, cunoscută sub numele de „junk”. Nazare a explicat că proiecția de buget pe anul 2026 a fost respectată, în mare parte, de către toți ordonatorii de credite și că, în ciuda anumitor probleme – pe care nu le-a detaliat – reprezentanții S&P vor ține cont de aspectele pozitive care le-au fost evidențiate.

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„Una peste alta, lucrurile au evoluat conform planului” / „Nu avem de unde să știm rezultatul final al raportului”

„Una peste alta, proiecția de la buget – bineînțeles, cu ajustări, pentru că nu peste tot și nu la toți ordonatorii lucrurile s-au confirmat 100% – lucrurile au evoluat conform planului. Pe acești piloni, foarte serioși, am purtat discuțiie cu Standard & Poor’s. Am încredere că raportul care va fi publicat mâine va lua în calcul toate aceste progrese.

Nu avem de unde să știm (n.r. – rezultatul concret), raportul va fi publicat mâine. Există un regim al confidențialității pe care trebuie să îl păstrăm, dar am încredere că informațiile pe care le-am furnizat, proiecțiile pe care le-am prezentat sunt serioase, sunt credibile și sper ca acest lucru să se reflecte în raportul pe care îl vor publica în cursul serii de mâine”, a explicat Alexandru Nazare.

„Există o volatilitate a pieței valutare, inclusiv în așteptarea raportului de mâine” / „Totuși, am încredere”

Întrebat despre volatilitatea pieței valutare, în contextul în care joi, 1 octombrie, leul a ajuns la cel mai slab nivel din istorie față de euro. Practic, unele bănci au vândut un euro la cursul de 5,42 lei. Cursul oficial, afișat de reprezentanții Băncii Naționale a României (BNR) la ora 13:00, a indicat o valoare de 5,27 lei/euro.

„Există această volatilitate, este și o așteptare a raportului de mâine. Vine și în urma rezultatului de la votul de învestitură a Guvernului Mureșan de ieri. Dar am încredere că, odată ce S&P va publica raportul, eu cred, din ce discuții am avut, că evaluarea va lua în calcul toate lucrurile pozitive obținute în această perioadă, cu turbulențele și cu problemele pe care le-am avut”, a mai precizat Alexandru Nazare, invitat la TVR.