Consilierul prezidențial Eugen Tomac crede că România nu ar trebui să ajungă la alegeri anticipate, pentru că acestea ar reprezenta un cadou pentru președintele rus Vladimir Putin.

În cadrul unei emisiuni la postul Digi 24, Tomac a declarat și că, în cazul unor alegeri anticipate, acestea pot fi câștigate de „forțele politice care promovează narativele lui Putin”. Răspunsul consilierului prezidențial a venit după ce a fost întrebat dacă AUR ar putea câștiga alegerile anticipate.

„Nu este exclus ca forțele politice care promovează agresiv, insistent și iresponsabil narativele lui Putin să aibă un asemenea rezultat. Acest lucru este de evitat în momentul de față”, a declarat Eugen Tomac.

Fostul premier desemnat a mai explicat și că Vladimir Putin ar putea profita de o criză prelungită în cazul în care ajungem la alegeri anticipate, făcând referire la sondajele de opinie care ar arăta că nu am avea o majoritate parlamentară nici după un nou scrutin. Tomac susține că o astfel de situație ar servi doar celor care își doresc ca România să fie instabilă și vulnerabilă.

„Din punctul meu de vedere, alegerile anticipate în momentul de față nu rezolvă criza politică, ci o adâncesc. Pentru că cu toții analizăm sondajele și vedem exact care este situația în societate. O adâncire a crizei n-ar servi decât celor care își doresc ca România să fie instabilă, vulnerabilă și cu aceste provocări pe care le simțim deja aproape regulate la frontierele noastre. Cred că acest lucru în momentul de față trebuie evitat. Alegerile anticipate sunt un cadou pentru Putin”, a transmis Eugen Tomac.

România, 149 de zile fără guvern cu puteri depline

Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a căzut miercuri, 30 septembrie, după ce a reușit să obțină doar 182 de voturi pentru, mai puțin decât desemnarea de dinainte, Adrian Veștea, care obținuse 189 de voturi. Doar 197 de parlamentari au votat, iar 15 dintre aceștia au fost împotriva lui Siegfried Mureșan, care a intrat în procedura de învestitură cu sprijinul PNL, USR și UDMR.

După votul parlamentului, președintele Nicușor Dan a anunțat că luni va avea o nouă rundă de consultări cu partidele politice și tot luni va veni și cu o nouă desemnare pentru postul de premier. România se află în criză politică de 149 de zile, de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.