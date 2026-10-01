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Simion sare în apărarea lui Bolojan, după informațiile că premierul demis ar fi fost chemat la DNA Iași: „Este trecut prin malaxorul Justiției, care nu trebuie folosită pentru reglarea raporturilor politice”

Flavius Niculescu
Simion sare în apărarea lui Bolojan, după informațiile că premierul demis ar fi fost chemat la DNA Iași: „Este trecut prin malaxorul Justiției, care nu trebuie folosită pentru reglarea raporturilor politice”
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Reprezentanții partidului AUR au publicat joi, 1 octombrie, un comunicat prin care compătimesc situația lui Ilie Bolojan, după informația că acesta ar urma să fie audiat vineri dimineața, la DNA Iași, în dosarul care îl vizează pe Fănel Bogos, omul de afaceri cu care premierul demis s-a întâlnit în biroul de la Palatul Victoria. Reacția AUR vine la o zi după ce liderul George Simion a adus critici dure la adresa Guvernului Mureșan – susținut de alianța PNL-USR-UDMR – înainte ca acesta să pice la votul de învestitură.

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„Nu putem să nu observăm această coincidență” / „Bolojan trebuie să răspundă pentru orice faptă dacă există probe”

„AUR privește cu maximă îngrijorare succesiunea evenimentelor din ultimele zile. După presiunile la adresa AUR, Ilie Bolojan este trecut prin malaxorul justiției pentru a renunța la ideea alegerilor anticipate. Imediat după respingerea Guvernului Siegfried Mureșan și după ce Ilie Bolojan a afirmat public că s-a deschis calea către alegeri anticipate, aflăm că liderul PNL a fost citat la DNA Iași în dosarul Fănel Bogoș.

Chiar dacă suntem competitori politici ai lui Ilie Bolojan și am criticat dur guvernarea sa, nu putem să nu observăm această „coincidență”. Justiția nu trebuie folosită pentru reglarea raporturilor politice. Bolojan trebuie să răspundă pentru orice faptă dacă există probe, dar dosarele penale nu pot deveni mijloace prin care un lider politic este determinat să renunțe la o anumită poziție”, au precizat reprezentanții AUR.

„După arestarea lui Călin Georgescu, este acum rândul lui Ilie Bolojan, doar – doar își vor instala guvernul marionetă

„După dezvăluirile făcute de George Simion de la tribuna Parlamentului privind presiunile exercitate asupra AUR și după arestarea lui Călin Georgescu, este acum rândul lui Ilie Bolojan, doar – doar își vor instala guvernul marionetă dorit. AUR cere ca justiția să acționeze exclusiv în baza legii și a probelor, fără interferențe politice, indiferent cine este persoana vizată.

Nu acceptăm ca justiția să fie folosită, dacă aceasta este miza, pentru blocarea anticipatelor și constituirea cu orice preț a unui Guvern marionetă al Palatului Cotroceni. Soluția la actuala criză nu este presiunea asupra adversarilor sau competitorilor politici, ci întoarcerea la cetățeni: alegeri anticipate”, mai transmit reprezentanții AUR.

Ilie Bolojan / Foto – Mediafax

SURSE | Ilie Bolojan ar urma să fie audiat mâine la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Premierul demis, Ilie Bolojan, a fost convocat la DNA Iași pentru audieri în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, cu care s-a întâlnit în biroul de la Palatul Victoria. Potrivit unor surse judiciare, Bolojan ar urma să fie audiat vineri dimineață.

Scandalul de corupție în care și fostul secretar general adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, este urmărită penal, în dosarul afaceristului care s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, ia amploare. Însuși Ilie Bolojan a fost chemat la audieri de către procurorii de la DNA Iași.

Afaceristul Fănel Bogos, arestat preventiv pentru șantaj și eliberat ulterior, fusese sancționat de DSVSA Vaslui, după ce la fermele lui a fost depistat, în septembrie 2024, un focar de salmonella. Atunci, șeful DSVSA, Mihai Ponea, a decis uciderea a 230.000 de păsări de la fermele afaceristului.

Bogos ar fi vrut să-și ia revanșa și să-l schimbe din funcție pe Ponea, apelând la toate metodele posibile, inclusiv la aceea de a se întâlni cu Ilie Bolojan. Mai multe informații sunt disponibile AICI.
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