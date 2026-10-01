Franța va aloca 63,4 miliarde de euro pentru apărare în 2027, față de 57 de miliarde de euro în acest an, deși guvernul se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra finanțelor publice, potrivit unui document obținut de POLITICO.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Bugetul apărării va crește cu 6,4 miliarde de euro

Guvernul francez urmează să prezinte joi, 1 octombrie, proiectul bugetului pentru 2027, care prevede o creștere a cheltuielilor militare. Aproximativ 12% din bugetul apărării va fi alocat descurajării nucleare, iar 43% vor merge către achiziția și întreținerea echipamentelor militare.

Majoritatea este în concordanță cu prevederile noii legi de programare militară, adoptate în această vară.

„Pentru a ne asigura suveranitatea, guvernul intenționează să-și consolideze capacitățile militare prin comenzi suplimentare de echipamente majore (sisteme de apărare antiaeriană, sisteme antidronă și inteligență artificială)”, se arată în documentul citat de POLITICO.

Bugerul apărării s-a dublat în timpul mandatelor lui Macron

Odată cu această majorare, bugetul apărării Franței va fi de două ori mai are decât în 2017, anul în care Emmanuel Macron a devenit președinte.

Ministerul Apărării se numără printre puținele instituții care vor beneficia de o creștere a bugetului în 2027.

În schimb, guverul francez a confirmat înghețarea bugetelor pentru majoritatea celorlalte ministere, la nivelul din 2026.

Executivul și-a stabilit pentru anul viitor o țintă de deficit bugetar de 5% din produsul intern brut (PIB), în contextul dificultăților financiare cu care se confruntă Franța.