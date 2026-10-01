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Agenția Internațională pentru Energie și SUA reclamă că o parte din guvernele UE nu și-au eliberat stocurile de motorină din rezervele strategice

Agenția Internațională pentru Energie și SUA reclamă că o parte din guvernele UE nu și-au eliberat stocurile de motorină din rezervele strategice
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Țările membre ale Uniunii Europene discută despre soluționarea crizei energetice declanșată de războiul dintre SUA și Iran pe 28 februarie 2026. Eliberarea stocurilor de motorină este luată în considerare.  Administrația Trump a făcut presiuni asupra țărilor europene să-și elibereze rezerve strategice în următoarele șase luni. Liderul de la Casa Albă a amenințat că ar putea interzice exporturile de motorină din SUA către UE dacă guvernele europene nu fac acest lucru.

Trei persoane familiarizate cu problema au declarat pentru Financial Times  că administrația SUA a pus presiune pe țările europene pentru a elibera stocurile strategice de motorină.

„Suntem în contact foarte strâns pentru a coordona cu statele noastre membre modul în care vom merge mai departe și avem, pe o pistă separată, și contacte la nivel înalt cu administrația SUA în această privință”, a declarat Anna-Kaisa Itkonen, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene.

Acestea au fost „contacte intense, având în vedere situația actuală”, a adăugat ea.

Un oficial al administrației Trump a declarat pentru Financial Times:

„Este în interesul Europei să colaboreze cu Statele Unite, pe măsură ce urmărim mai multe căi pentru a stimula oferta de produse rafinate și a reduce costurile pentru consumatori.”

Donald Trump este supus unei presiuni intense pentru a reduce prețurile la pompă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA.

Industria petrolieră americană a îndemnat administrația președintelui să ceară aliaților europeni să elibereze stocurile de motorină, ca parte a unei campanii frenetice de lobby desfășurate la Washington săptămâna aceasta, menită să prevină o interdicție la exporturile din partea SUA.

O persoană din industrie a declarat pentru Financial Time că Europa ar putea deține până la 400 de milioane de barili de motorină în stocuri și depozite comerciale.

Dacă stocurile ar fi eliberate, ar putea rezulta scăderea prețurilor globale. Industria petrolieră a declarat administrației Trump că o interdicție privind motorina ar submina eforturile sale de a promova SUA ca un exportator de energie fiabil și ar putea avea efectul invers prin creșterea prețurilor la benzină și alte produse.

Membrii Agenției Internaționale pentru Energie au convenit în martie să elibereze la nivel global 400 de milioane de barili de stocuri de urgență pentru a calma piețele petroliere.

La acea vreme, Europa a declarat că va elibera 32,7 milioane de barili de stocuri guvernamentale și 74,8 milioane de barili de rezerve industriale, dintre care 70% erau produse petroliere.

America de Sud și America de Nord au furnizat 172 de milioane de barili, SUA eliberând restul stocurilor sale marți.

Secretarul american pentru energie, Chris Wright, a declarat:

„În timp ce Statele Unite și Japonia își îndeplinesc angajamentele, mai multe țări membre europene au eliberat doar o fracțiune din țițeiul și produsele petroliere pe care le-au promis. Îndemnăm fiecare țară membră să își îndeplinească angajamentele.”

Fatih Birol, șeful AIE, a declarat marți că unele țări europene nu au eliberat încă toate stocurile la care s-au angajat în martie.

„Țările au depus deja eforturi majore în Europa. O mare parte din stocuri a fost eliberată, dar încă mai există unele, atât în ​​ceea ce privește țițeiul, cât și produsele”, a declarat el jurnaliștilor.

Joi, Reuters a relatat că administrația SUA dorește ca UE să elibereze 120 de milioane de barili pe parcursul a șase luni.

„SUA face presiuni asupra Europei pentru a elibera mai multe din rezervele sale, care sunt puternic ponderate către motorină, cu 195 de milioane de barili pe hârtie”, au declarat analiștii de la firma de consultanță Energy Aspects.

„Cu toate acestea, credem că este puțin probabil ca guvernele să elibereze toate volumele promise prea repede sau deodată, având în vedere incertitudinea din jurul conflictelor în curs din Orientul Mijlociu și dintre Rusia și Ucraina. Ei știu că eliberarea [rezervelor strategice] va fi ultima lovitură din cameră.”

Bob McNally, fondatorul grupului de analiză energetică Rapidan și fost consilier al lui George W. Bush, a declarat:

„Țările europene nu și-au respectat eliberările de stocuri strategice promise, care includ motorina. Dacă Europa își intensifică retragerile de stocuri de motorină promise, SUA ar putea renunța la restricționarea exporturilor.”

Sursa Foto: Shutterstock

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