Femeia care a jurizat-o pe Nadia Comăneci, întâlnită întâmplător pe stradă. Ce și-a amintit despre „Zeița de la Montreal”

Un interviu aparent banal, filmat pe stradă, s-a transformat într-un moment surprinzător pentru influencerul Evan Breal. Cunoscut pentru întrebările sale spontane adresate trecătorilor, acesta a descoperit că una dintre persoanele intervievate a jurizat-o chiar pe Nadia Comăneci, ”Zeița de la Montreal”.
Evan Breal abordează frecvent oameni obișnuiți pe stradă și le adresează întrebări despre viață, amintiri sau regrete. De această dată, întrebarea a fost una directă:
„Dacă ai putea să te întorci în timp într-un moment din viața ta, care ar fi acela?”
Răspunsul femeii l-a luat prin surprindere:
„Momentul în care am jurizat-o pe Nadia Comăneci.”
Vizibil intrigat, influencerul a cerut detalii, iar femeia i-a mărturisit că a jurizat-o pe Nadia Comăneci la competițiile preolimpice de la Montreal.
„Am întâlnit-o la preolimpicele de la Montreal. Era, alături de alte câteva gimnaste, la cel mai înalt nivel. Nu părea să greșească niciodată. Totul era impecabil.”
„Cum era să o jurizezi?”, a întrebat Breal.
„Paradoxal, destul de ușor. Execuțiile ei erau atât de curate încât nu lăsau loc de interpretări”, a răspuns femeia.
În timpul conversației, femeia a dezvăluit că a fost și ea gimnastă, însă nu la un nivel de top:
„Am fost gimnastă, dar nu una foarte bună. Prefer să antrenez.”
Nadia Comăneci este una dintre cele mai mari gimnaste din istorie. La Jocurile Olimpice din 1976, de la Montreal, a devenit prima sportivă care a obținut nota 10 perfect, performanță care a intrat în istoria sportului.
De-a lungul carierei, a câștigat cinci medalii olimpice de aur, dar și numeroase titluri mondiale și europene, fiind considerată un simbol al excelenței în gimnastică.