Prima pagină » Actualitate » Femeia care a jurizat-o pe Nadia Comăneci, întâlnită întâmplător pe stradă. Ce și-a amintit despre „Zeița de la Montreal”

Femeia care a jurizat-o pe Nadia Comăneci, întâlnită întâmplător pe stradă. Ce și-a amintit despre „Zeița de la Montreal”

Un interviu aparent banal, filmat pe stradă, s-a transformat într-un moment surprinzător pentru influencerul Evan Breal. Cunoscut pentru întrebările sale spontane adresate trecătorilor, acesta a descoperit că una dintre persoanele intervievate a jurizat-o chiar pe Nadia Comăneci, ”Zeița de la Montreal”.

Vezi galeria foto
8 poze

Întrebarea simplă care a dus la o poveste neașteptată

Evan Breal abordează frecvent oameni obișnuiți pe stradă și le adresează întrebări despre viață, amintiri sau regrete. De această dată, întrebarea a fost una directă:

„Dacă ai putea să te întorci în timp într-un moment din viața ta, care ar fi acela?”

Răspunsul femeii l-a luat prin surprindere:

„Momentul în care am jurizat-o pe Nadia Comăneci.”

Vizibil intrigat, influencerul a cerut detalii, iar femeia i-a mărturisit că a jurizat-o pe Nadia Comăneci la competițiile preolimpice de la Montreal.

„Am întâlnit-o la preolimpicele de la Montreal. Era, alături de alte câteva gimnaste, la cel mai înalt nivel. Nu părea să greșească niciodată. Totul era impecabil.”

„Paradoxal, era ușor de jurizat”

„Cum era să o jurizezi?”, a întrebat Breal.

„Paradoxal, destul de ușor. Execuțiile ei erau atât de curate încât nu lăsau loc de interpretări”, a răspuns femeia.

În timpul conversației, femeia a dezvăluit că a fost și ea gimnastă, însă nu la un nivel de top:

„Am fost gimnastă, dar nu una foarte bună. Prefer să antrenez.”

Nadia Comăneci a scris istorie la Jocurile Olimpice din 1976, devenind la doar 14 ani prima gimnastă care a obținut nota perfectă de 10

Nadia Comăneci este una dintre cele mai mari gimnaste din istorie. La Jocurile Olimpice din 1976, de la Montreal, a devenit prima sportivă care a obținut nota 10 perfect, performanță care a intrat în istoria sportului.

De-a lungul carierei, a câștigat cinci medalii olimpice de aur, dar și numeroase titluri mondiale și europene, fiind considerată un simbol al excelenței în gimnastică.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe