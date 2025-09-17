Femeile din India sunt mai predispuse se îmbolnăvească de cancer în timp ce bărbații sunt mai predispuși să moară din cauza acestei boli. Femeile reprezintă puțin peste jumătate din toate cazurile noi, dar bărbații reprezintă majoritatea deceselor, arată cel mai recent studiu realizat în această țară.

În anul 2022, la fiecare 100.000 de persoane din întreaga lume, în medie, aproximativ 197 au fost diagnosticate cu cancer, bărbații având rezultate mai slabe, cu 212, comparativ cu 186 pentru femei, potrivit World Cancer Research Fund.

Aproape 20 de milioane de cazuri de cancer au fost diagnosticate la nivel global, în 2022 – aproximativ 10,3 milioane la bărbați și 9,7 milioane la femei. În SUA, riscul estimat de a dezvolta cancer pe parcursul vieții este aproape egal pentru bărbați și femei, potrivit BBC, care citează Societatea Americană de Cancer (The American Cancer Society).

În India, cele mai frecvente tipuri de cancer la femei sunt cancerul de sân, cancerul de col uterin și cancerul ovarian. Cancerul de sân și cancerul de col uterin reprezintă 40% din cazurile la femei.

În schimb, în cazul bărbaților predomină cancerul oral (sau cancerul bucal), pulmonar și de prostată. Tutunul este responsabil pentru 40% din cazurile de cancer care pot fi prevenite, în principal cancerul oral și pulmonar.

Campaniile de sensibilizare și îmbunătățirea facilităților medicale fac ca tipurile de cancer frecvente în rândul femeilor să fie adesea depistate mai devreme. Datorită perioadelor lungi de latență – intervalul de timp dintre expunerea la un factor cancerigen și apariția cancerului detectabil – rezultatele tratamentului sunt relativ bune. Prin urmare, ratele de mortalitate în rândul femeilor sunt mai scăzute.

La bărbați, cancerul este mai des legat de stilul de viață… tutunul și alcoolul provoacă cancer pulmonar și oral, ambele fiind agresive și mai puțin receptive la tratament.

De asemenea, bărbații sunt mai puțin dispuși să meargă la controale preventive sau să solicite ajutor medical într-un stadiu incipient. Rezultatul? Mortalitate mai mare și rezultate mai slabe, chiar și atunci când incidența este mai mică decât în rândul femeilor.

Cancerul, o povară tot mai grea pentru pacienții din India

„Sănătatea femeilor a devenit un subiect mai important în campaniile de sănătate publică, iar acest lucru este o sabie cu două tăișuri. O mai mare conștientizare și screening înseamnă că mai multe cazuri de cancer sunt detectate în stadiu incipient. În cazul bărbaților, discuția rareori depășește tema tutunului și a cancerului oral”, a spus Ravi Mehrotra, specialist în oncologie și director al fundației non-profit Centre for Health Innovation and Policy (CHIP).

Povara cancerului în India este distribuită inegal între regiuni și între tipurile de cancer cu care se confruntă oamenii. Datele din 43 de registre arată că 11 din 100 de persoane din India riscă să dezvolte cancer la un moment dat în timpul vieții. Se estimează că în 2024 vor fi 1,56 milioane de cazuri și 874.000 de decese.

Cancerul oral este, de asemenea, în creștere: 14 registre ale populației raportează creșteri în rândul bărbaților și patru în rândul femeilor.

În țările bogate, una din 12 femei va fi diagnosticată cu cancer de sân în timpul vieții, dar numai una din 71 va muri din această cauză, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

În țările mai sărace, situația este inversă: doar una din 27 de femei va primi vreodată un diagnostic, dar una din 48 va muri din cauza acestei boli.

Dar mai există și alte diferențe. De exemplu, în SUA… nativii americani se confruntă cu cea mai mare mortalitate prin cancer, decesele cauzate de cancerul de rinichi, ficat, stomac și col uterin fiind de două până la trei ori mai mari decât în rândul albilor.

Totodată, persoanele de culoare înregistrează o mortalitate de două ori mai mare decât albii, în cazul cancerului de prostată, stomac și uter, potrivit American Cancer Society.

