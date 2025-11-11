Prima pagină » Actualitate » Femicidul, un fenomen din ce în ce mai îngrijorător. Judecătorii îi tratează cu blândețe pe agresori

11 nov. 2025, 13:25, Actualitate
A fost nevoie de trei ani și două procese lungi pentru ca un bărbat din județul Iași să ajungă, în cele din urmă, după gratii, deși își agresase în repetate rânduri soția. Singurul „noroc” al femeii, dacă-l putem numi așa, a fost că bătăile încasate nu au degenerat într-o tragedie.

În acest caz, scrie Ziarul de Iași, nu se mai discuta în dosar despre încălcarea unui ordin de protecție, ci despre omor.

Pedepse cu suspendare în cazuri de violență domestică

Judecătorii din Iași continuă să aplice pedepse cu suspendare în dosarele de violență în familie, arată sursa citată, deși județul se situează pe primul loc în țară la crime și tentative de omor împotriva femeilor. Numai în 2025, în Iași au fost raportate două cazuri de omor și opt tentative. Este o statistică peste București și Ilfov, areal cu o populație de aproape trei ori mai mare.

În context se prezintă cazul familiei Baraboi, care a ajuns în atenția autorităților în iunie 2022. Atunci, Gheorghe Baraboi, aflat sub influența alcoolului și măcinat de gelozie, și-a agresat brutal soția. Pe 21 octombrie, polițiștii au intervenit din nou, iar atunci a fost emis și un ordin de protecție provizoriu, bărbatul fiind evacuat din locuință.

La numai o oră și jumătate, el s-a întors beat acasă, a bătut-o pe soția sa și pe sora ei. Oamenii legii l-au reținut pentru 24 de ore. Deși procurorii au cerut arestarea sa, în decembrie 2022 bărbatul era, deja, liber, sub control judiciar. Judecătorii au considerat că fapta lui Baraboi ar fi fost un „accident de conduită”, determinat de un „complex de împrejurări”.

Rezultatul: o pedeapsă de opt luni de închisoare cu suspendare.

Imediat după ce s-a văzut liber, Baraboi și-a reluat comportamentul violent. Pe 13 decembrie, beat fiind, și-a bătut soția de două ori în aceeași zi. Au urmat alte „episoade” petrecute în 29 și 30 decembrie.

De data aceasta, la proces au participat și copiii familiei, care au confirmat cele petrecute.

Chiar dacă instanța de judecată a stabilit că Baraboi este vinovat de mai multe infracțiuni: patru fapte de violență în familie și patru încălcări ale ordinelor de protecție, magistrații au ținut cont de faptul că bărbatul „a muncit uneori pentru întreținerea familiei și s-a implicat parțial în creșterea copiilor”.

Citește aici pedeapsa pe care au dictat-o judecătorii în acest caz.

