Fermier din Republica Moldova, suspectat de crime oribile. Ar fi omorât mai multe persoane și le-ar fi dat trupurile la porci

Un fermier de 59 de ani din Republica Moldova, cunoscut anterior organelor de drept pentru multiple antecendente penale, este suspectat că ar fi comis crime odioase. El este anchetat, în prezent, în legătură cu dispariția unui bărbat în vârstă de 61 de ani din aceeași localitate cu el, pe care l-ar fi ucis. Potrivit probelor acumulate până la ora actuală, există indicii că suspectul ar fi fost implicat și în alte astfel de infracțiuni. Trei persoane au fost reținute.

După aproximativ două luni, Poliția din Republica Moldova desfășoară acțiuni complexe într-o cauză penală înințiată în luna septembrie în ce privește dispariția unui bărbat de 61 de ani localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, se indică într-un comunicat al autorităților.

Astfel, oamenii legii au identificat și localizat un bărbat de 59 de ani, din aceeași localitate, cunoscut deja organelor de drept cu multiple antecedente penale. Există și bănuială că acesta ar fi implicat direct în dispariția victimei, iar principala versiune examinată este omorul.

Ca urmare a rezultatelor obținute, s-au dispus rapid operațiuni complexe, cu implicarea laboratorului tehnico-criminalistic al Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare (CTCEJ) și a angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), acumulându-se probe esențiale pentru urmărirea penală și extinderea investigațiilor.

La data de 22 decembrie, s-au efectuat percheziții la mai multe gospodării din localitatea Beriozchi, care aparțin suspectului.

După aceste percheziții, au fost depistate și ridicate hainele în care victima era îmbrăcată în ziua dispariției, oseminte presupuse a fi umane, cu posibile urme de sânge, obiecte ce ar fi putut fi folosite la comiterea infracțiunii, dar și alte probe importante pentru anchetă.

Toate bunurile ridicate urmează să fie supuse unui complex de expertize de specialitate, chiar și expertizei ADN.

Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore: suspectul principal, în vârstă de 59 de ani, o femeie de 55 de ani, apropiată lui, și un bărbat de 34 de ani. În cursul zilei de 24 decembrie, procurorii au cerut aplicarea măsurii preventive sub formă de arest.

Conform probelor acumulate, există indicii că suspectul ar fi fost implicat și în alte infracțiuni asemănătoare.

Ancheta ia în calcul ipoteza conform căreia corpurile neînsuflețite ale victimelor ar fi fost folosite drept hrană pentru animalele de la ferma acestuia, fapt care a determinat extinderea investigațiilor și intensificarea măsurilor operative.

În etapa aceasta, acțiunile speciale ale Poliției sunt în plină desfășurare. Sunt efectuate cercetări minuțioase cu tehnică specializată pe terenurile ce aparțin bănuitului, iar deșeurile provenite de la ferma sa sunt evacuate și examinate de experții criminaliști.

Poliția va continua acțiunile operative și procesual-penale, ca să stabilească toate circumstanțele acestui caz, pentru identificarea eventualelor victime și pentru tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor vinovate, potrivit legislației în vigoare.

