Fetița de 5 ani a unei familii din Turda, județul Cluj, s-a rătăcit pe plaja din Saturn și nu și-a mai găsit părinții, într-un moment de neatenție al acestora.

Minora, vizibil speriată, a fost observată de jandarmii din cadrul Detașamentului Mangalia, care se aflau în acel moment în patrulare

Intervenția promptă a acestora a făcut ca situația să se rezolve rapid și, după mai multe verificări, ea s-a reuit cu părinții săi.

Aceștia, disperați de situația în care se aflau, sunaseră deja la numărul de urgențe 112.

În acest context, reprezentanții Jandarmeriei Constanța atrag atenția, încă o dată, părinților asupra necesității supravegherii atente a copiilor, în special în locurile aglomerate precum plajele, pentru a preveni situații similare, notează Știri de Cluj.