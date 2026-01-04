Prima pagină » Actualitate » Stelian a murit singur în ziua de Crăciun pe străzile din Roma. „Nu cerea multe pentru el”

Stelian a murit singur în ziua de Crăciun pe străzile din Roma. „Nu cerea multe pentru el”

04 ian. 2026, 18:44, Actualitate
Stelian a murit singur în ziua de Crăciun pe străzile din Roma.

Prietenos, afectuos şi cald. Aşa era perceput Stelian de cei de la asociaţiile care veneau să se intereseze de el în cartierul Quadraretto  din Roma. Stelian mătura zilnic frunzele din parc. Nu cerea nimic şi încerca să rămână demn, chiar dacă era la pământ.

„Din păcate prietenul nostru Stelian, un tânăr de origine română, a murit. Stelian a fost un tânăr afectuos și prietenos, căruia îi plăcea foarte mult vizita noastră.

Nu a cerut mult pentru el, de fapt ne-a surprins: când a nins la Roma nu a cerut pături spunând că are destule, când am insistat ne-a explicat că e bine și că nu s-a îmbolnăvit niciodată de când era pe stradă şi, când l-am întrebat dacă are nevoie de o geantă sau un cărucior pentru a-şi păstra lucrurile ne-a spus că nu are nevoie, dar că o rolă de 1 euro cutie de la magazinul chinezesc i-ar fi fost mult mai utilă. Stelian zâmbea mereu, dar a avut o viață dificilă”, postează voluntarii.

Stelian trăit în casa de copii, iar la un moment dat a fost pe punctul să fie adoptat, însă nu s-a mai întâmplat. „Era furios când povestea despre asta, arătându-ne o realitate pe care nu ne-am imaginat-o niciodată. „Ei sunt cei care au venit să mă caute, de ce au făcut-o dacă nu m-au vrut?” Apoi îşi schimba discursul și zâmbea”, se mai arată în postare.

„Într-un an, în timpul frigului am fost să-l vizităm și a fost emoționat: „Mi-aţi salvat viața, abia m-am întors și mi-au aruncat geanta cu păturile! Nu știam ce să fac, dacă nu veneaţi, muream. Sunteți trimiși de Domnul, sunteți îngeri!”

În ultima perioadă, Stelian se mutase într-o altă zonă a Romei și era vizitat de voluntarii din Torpignattara.

„A murit peste noapte, singur în ziua de Crăciun. L-am căutat și ne-am luat rămas bun de la el până la urmă. Dar, mai presus de toate, Iisus era acolo (…)Ni-l imaginăm pe Stelian în Împărăția Cerurilor, întors copil și în brațele lui Iisus ca Maria”, au scris voluntarii Comunității SantEgidio Tuscolano.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Toni Neacșu: „Trump a încălcat toate regulile dreptului internațional și a comis o agresiune armată”
19:22
Toni Neacșu: „Trump a încălcat toate regulile dreptului internațional și a comis o agresiune armată”
ULTIMA ORĂ Avocatul Gheorghe Piperea anunţă că va bloca în instanţă noile taxe pe proprietate impuse de guvern: „Vor fi gata până pe 12 ianuarie”
18:43
Avocatul Gheorghe Piperea anunţă că va bloca în instanţă noile taxe pe proprietate impuse de guvern: „Vor fi gata până pe 12 ianuarie”
LOTO Loto 6/49 duminică 4 ianuarie 2026. Care sunt numerele câştigătoare de azi
18:27
Loto 6/49 duminică 4 ianuarie 2026. Care sunt numerele câştigătoare de azi
FLASH NEWS Fostul șef al spionilor descifrează „operațiunea specială” din Venezuela. „Diferența este una de tabără, nu de mecanism”
18:14
Fostul șef al spionilor descifrează „operațiunea specială” din Venezuela. „Diferența este una de tabără, nu de mecanism”
ANALIZĂ EXCLUSIV | Tranziția către Foc și Aer: de ce incendiile, exploziile și pierderea încrederii nu sunt întâmplătoare
18:07
EXCLUSIV | Tranziția către Foc și Aer: de ce incendiile, exploziile și pierderea încrederii nu sunt întâmplătoare
SĂNĂTATE Profesorul Constantin Dulcan. Cum alege creierul între bine și rău: „Unele cuvinte ne ajută, altele ne îmbolnăvesc”
17:26
Profesorul Constantin Dulcan. Cum alege creierul între bine și rău: „Unele cuvinte ne ajută, altele ne îmbolnăvesc”
Mediafax
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele NU mai trebuie plătite
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Adevarul
Cine este generalul criminal de război trimis de Putin în Venezuela pentru a conduce peste 120 de soldați ruși. Sprijină regimul lui Maduro
Mediafax
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Click
Mircea Badea dezvăluie singura lui teamă. „E foarte aproape de panică”
Digi24
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți
Cancan.ro
Ce salariu are un polițist în 2026. Suma pe care o câștigă lunar, cu tot cu sporuri
Ce se întâmplă doctore
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Frica de abandon: rădăcini, manifestări și drumul spre vindecare
BREAKING NEWS 🚨 Maduro arestat. Rubio: “Alegeri? Sunt premature” / Armata de la Caracas respinge „ocupația” SUA și solicită eliberarea lui Maduro
18:38
🚨 Maduro arestat. Rubio: “Alegeri? Sunt premature” / Armata de la Caracas respinge „ocupația” SUA și solicită eliberarea lui Maduro
CONTROVERSĂ Atacul american asupra Venezuelei stârnește temeri privind o viitoare preluare a Groenlandei. Danemarca: „Cerem respect total“
17:34
Atacul american asupra Venezuelei stârnește temeri privind o viitoare preluare a Groenlandei. Danemarca: „Cerem respect total“
INEDIT Pariuri suspecte înainte de operațiunea americană din Venezuela: câștig de 400.000 de dolari pentru capturarea lui Maduro
17:12
Pariuri suspecte înainte de operațiunea americană din Venezuela: câștig de 400.000 de dolari pentru capturarea lui Maduro
LIFESTYLE Cât costă să dormi o noapte în patul lui „Coco” Chanel, în „garsoniera” de la Ritz
16:44
Cât costă să dormi o noapte în patul lui „Coco” Chanel, în „garsoniera” de la Ritz
EXCLUSIV Cine era tânărul român care a murit în catastrofa din Elveția. Adolescentul se afla în grija tatălui în momentul tragediei
16:37
Cine era tânărul român care a murit în catastrofa din Elveția. Adolescentul se afla în grija tatălui în momentul tragediei
SPORT 28 de jucători de la FCSB au PLECAT în Antalya! „Chiricheș rămâne până la sfârșitul contractului”
16:12
28 de jucători de la FCSB au PLECAT în Antalya! „Chiricheș rămâne până la sfârșitul contractului”

Cele mai noi