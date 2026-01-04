Stelian a murit singur în ziua de Crăciun pe străzile din Roma. „Nu cerea multe pentru el”

Prietenos, afectuos şi cald. Aşa era perceput Stelian de cei de la asociaţiile care veneau să se intereseze de el în cartierul Quadraretto din Roma. Stelian mătura zilnic frunzele din parc. Nu cerea nimic şi încerca să rămână demn, chiar dacă era la pământ.

„Din păcate prietenul nostru Stelian, un tânăr de origine română, a murit. Stelian a fost un tânăr afectuos și prietenos, căruia îi plăcea foarte mult vizita noastră. Nu a cerut mult pentru el, de fapt ne-a surprins: când a nins la Roma nu a cerut pături spunând că are destule, când am insistat ne-a explicat că e bine și că nu s-a îmbolnăvit niciodată de când era pe stradă şi, când l-am întrebat dacă are nevoie de o geantă sau un cărucior pentru a-şi păstra lucrurile ne-a spus că nu are nevoie, dar că o rolă de 1 euro cutie de la magazinul chinezesc i-ar fi fost mult mai utilă. Stelian zâmbea mereu, dar a avut o viață dificilă”, postează voluntarii.

Stelian trăit în casa de copii, iar la un moment dat a fost pe punctul să fie adoptat, însă nu s-a mai întâmplat. „Era furios când povestea despre asta, arătându-ne o realitate pe care nu ne-am imaginat-o niciodată. „Ei sunt cei care au venit să mă caute, de ce au făcut-o dacă nu m-au vrut?” Apoi îşi schimba discursul și zâmbea”, se mai arată în postare.

„Într-un an, în timpul frigului am fost să-l vizităm și a fost emoționat: „Mi-aţi salvat viața, abia m-am întors și mi-au aruncat geanta cu păturile! Nu știam ce să fac, dacă nu veneaţi, muream. Sunteți trimiși de Domnul, sunteți îngeri!”

În ultima perioadă, Stelian se mutase într-o altă zonă a Romei și era vizitat de voluntarii din Torpignattara.