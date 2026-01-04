Prima pagină » Actualitate » Loto 6/49 duminică 4 ianuarie 2026. Care sunt numerele câştigătoare de azi

Loto 6/49 duminică 4 ianuarie 2026. Care sunt numerele câştigătoare de azi

04 ian. 2026, 13:00, Actualitate
Loto 6/49 duminică 4 ianuarie 2026. Care sunt numerele câştigătoare de azi

Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 2,57 milioane de euro.

Duminică au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de miercuri, 31 decembrie, compania a acordat 109.708 de câştiguri în valoare totală de peste 9,39 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 4 ianuarie

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Astfel, la categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,19 milioane de lei (peste 1,01 milioane de euro).

Report la Joker în valoare de 46,03 milioane de lei

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,03 milioane de lei (peste 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 150.700 de lei (peste 29.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).

Când a fost câștigat ultima oară premiul mare la Loto 6 din 49

Premul cel mare la Loto a fost câștigat la extragerea din 9 noiembrie, când un tânăr care are în jur de 30 de ani a nimerit toate cele 6 numere extrase.

El a câștigat astfel premiul cel mare, în valoare de peste 9,6 milioane de euro. Câștigătorul a refuzat să-și dezvăluie identitatea și a spus că a jucat biletul câștigător online.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Adrian Năstase explică Operațiunea Maduro: Să nu fim naivi și să considerăm că este vorba de „valori și principii”atunci când este vorba de interese
13:56
Adrian Năstase explică Operațiunea Maduro: Să nu fim naivi și să considerăm că este vorba de „valori și principii”atunci când este vorba de interese
SĂNĂTATE Cât de periculoase sunt microplasticele, de fapt, și cum ne putem feri de ele
13:56
Cât de periculoase sunt microplasticele, de fapt, și cum ne putem feri de ele
GALERIE FOTO Scriitorul Radu Paraschivescu, autoironie după ce internetul l-a comparat cu Maduro: „După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu”
13:51
Scriitorul Radu Paraschivescu, autoironie după ce internetul l-a comparat cu Maduro: „După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu”
CINEMA Leonardo DiCaprio avertizează, după lansarea noului său film pe platformele de streaming, că sălile de cinema ar putea ajunge relicve ale trecutului
13:28
Leonardo DiCaprio avertizează, după lansarea noului său film pe platformele de streaming, că sălile de cinema ar putea ajunge relicve ale trecutului
ULTIMA ORĂ Distribuţie Energie Electrică anunţă când va reporni alimentarea cu energie electrică în judeţele afectate de vânt şi zăpadă
13:08
Distribuţie Energie Electrică anunţă când va reporni alimentarea cu energie electrică în judeţele afectate de vânt şi zăpadă
SPORT Alimentul la care Gică Hagi a renunțat complet. Nu îl mai consumă de 5 ani și a convins un coleg din Generația de Aur să facă același lucru
12:59
Alimentul la care Gică Hagi a renunțat complet. Nu îl mai consumă de 5 ani și a convins un coleg din Generația de Aur să facă același lucru
Mediafax
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
Ce salariu are un polițist în 2026. Suma pe care o câștigă lunar, cu tot cu sporuri
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Adevarul
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Mediafax
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Click
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
Digi24
„Ziua Z a Chinei”: Cum plănuiește Beijingul să debarce cea mai mare armată din lume pe „plajele roșii” din Taiwan
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are ținuta atipică
Ce se întâmplă doctore
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Ce recomandă psihologii atunci când vecinii nepoliticoși îți strică liniștea de acasă
HOROSCOP Zodia triplu-binecuvântată de Soare la început de 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV
13:55
Zodia triplu-binecuvântată de Soare la început de 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV
CONTROVERSĂ Prima noapte a lui Maduro într-o închisoare din New York. Care sunt condițiile din centrul care i-a găzduit pe El Chapo, Ghislaine Maxwell și P.Diddy
13:55
Prima noapte a lui Maduro într-o închisoare din New York. Care sunt condițiile din centrul care i-a găzduit pe El Chapo, Ghislaine Maxwell și P.Diddy
CONTROVERSĂ Patrick Andre de Hillerin: ”Nicușor Dan poate răsufla ușurat. Nu mai interesează pe nimeni din afara țării povestea aia cu anularea alegerilor”
12:49
Patrick Andre de Hillerin: ”Nicușor Dan poate răsufla ușurat. Nu mai interesează pe nimeni din afara țării povestea aia cu anularea alegerilor”
ULTIMA ORĂ Preşedintele României transmite un mesaj de condoleanţe familiei tânărului mort în Elveţia: „Am sperat până în ultima clipă”
12:34
Preşedintele României transmite un mesaj de condoleanţe familiei tânărului mort în Elveţia: „Am sperat până în ultima clipă”
TRADIȚIE Pe ce dată trebuie despodobit bradul de Crăciun, de fapt, pentru a avea noroc tot anul. Puțini români știu acest lucru
12:25
Pe ce dată trebuie despodobit bradul de Crăciun, de fapt, pentru a avea noroc tot anul. Puțini români știu acest lucru
Gândul de Vreme Ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul
12:14
Ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul

Cele mai noi