Toni Neacșu: „Trump a încălcat toate regulile dreptului internațional și a comis o agresiune armată”

Avocatul Toni Neacșu a reacționat pe rețelele de socializare după intervenția Statelor Unite în Venezuela și ridicarea lui Nicolas Maduro. Avocatul susține că președintele Donald Trump a încălcat dreptul internațional.

În mesajul postat pe pagina personală de Facebook, avocatul explică că președintele Donald Trump a încălcat regulile Curții Internaționale de Justiție și susține că acesta a comis o agresiune armată atunci când l-a capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro.

„Trump a încălcat toate regulile dreptului internațional și a comis o agresiune armată (în limbajul de lemn al ONU) când a extras un președinte, fie el și nerecunoscut, dintr-un stat suveran (Venezuela), dar în fața justiției americane asta nu contează, Maduro va fi judecat și condamnat. Curtea Internațională de Justiție (a ONU) a stabilit în 2002 că un șef de stat în exercițiu beneficiază de imunitate penală absolută în fața altui stat (Congo vs Belgia)”.

Avocatul critică modul în care justiția Statelor Unite va soluționa cazul lui Maduro ca pe o problemă internă și subliniază faptul că aceasta funcționează după un principiu vechi care ignoră modul în care oamenii ajung în fața instanțelor. În finalul postării, Neacșu ironizează strategia de apărare americană și spune că dreptul internațional ar trebui scos din programa facultăților de drept și înlocuite cu voința președintelui Trump.

„Cazul Maduro va fi soluționat de SUA exclusiv ca o problemă internă a justiției americane, care va arăta că, la adapostul protecției portavioanelor și a întreg complexului militar american, este mai tare și decât Consiliul de Securitate al ONU și decât orice curte internațională sau toți diplomați plicticoși. Cât despre dreptul internațional sau cel umanitar, probabil e timpul să fie scoase din programa facultăților de drept și să fie înlocuite cu studiul conferințelor de presă ale lui Trump, pentru că dreptul forței a învins.”

