FILIT 2025: cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. „O experiență memorabilă”

Cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT) s-a încheiat duminică, 26 octombrie 2025. În acest interval de timp, orașul a pulsat în ritmul literaturii, peste 20.000 de participanți fiind prezenți la cele 200 de întâlniri, dezbateri și ateliere organizate.

De asemenea, alte 15.000 de persoane au urmărit evenimentele online, scrie Ziarul de Iași.

Ce invitați de marcă au fost la FILIT 2025

Festivalul a reunit scriitori, traducători, jurnaliști, editori, actori și muzicieni din întreaga lume. Printre invitații de marcă s-au numărat Junot Díaz, laureat al Premiului Pulitzer, Tracy Chevalier, autoarea bestsellerului internațional Fata cu cercel de perlă, Michel Bussi, unul dintre cei mai citiți autori francezi contemporani.

De asemenea, a fost prezent și Cristian Mungiu, regizor și scenarist multipremiat.

„FILIT 2025 a transformat orașul nostru într-un loc de întâlnire pentru sute de profesioniști ai cărții și zeci de mii de cititori. Cuvintele elogioase despre Iași, venite din partea invitaților internaționali, ne confirmă că experiența de anul acesta a fost una memorabilă. Suntem recunoscători pentru sprijinul comunității și bucuroși că ediția cu numărul 13 a devenit o adevărată sărbătoare culturală”, a declarat Amelia Gheoghiță, responsabilă de comunicare și promovare FILIT, pentru Ziarul de Iași.

