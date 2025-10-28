Prima pagină » Actualitate » FILIT 2025: cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. „O experiență memorabilă”

FILIT 2025: cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. „O experiență memorabilă”

28 oct. 2025, 12:15, Actualitate
FILIT 2025: cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. „O experiență memorabilă”
FILIT 2025: cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente / Sursa FOTO: Ziarul de Iasi

Cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT) s-a încheiat duminică, 26 octombrie 2025. În acest interval de timp, orașul a pulsat în ritmul literaturii, peste 20.000 de participanți fiind prezenți la cele 200 de întâlniri, dezbateri și ateliere organizate.

De asemenea, alte 15.000 de persoane au urmărit evenimentele online, scrie Ziarul de Iași.

Ce invitați de marcă au fost la FILIT 2025

Festivalul a reunit scriitori, traducători, jurnaliști, editori, actori și muzicieni din întreaga lume. Printre invitații de marcă s-au numărat Junot Díaz, laureat al Premiului Pulitzer, Tracy Chevalier, autoarea bestsellerului internațional Fata cu cercel de perlă, Michel Bussi, unul dintre cei mai citiți autori francezi contemporani.

De asemenea, a fost prezent și Cristian Mungiu, regizor și scenarist multipremiat.

„FILIT 2025 a transformat orașul nostru într-un loc de întâlnire pentru sute de profesioniști ai cărții și zeci de mii de cititori. Cuvintele elogioase despre Iași, venite din partea invitaților internaționali, ne confirmă că experiența de anul acesta a fost una memorabilă. Suntem recunoscători pentru sprijinul comunității și bucuroși că ediția cu numărul 13 a devenit o adevărată sărbătoare culturală”, a declarat Amelia Gheoghiță, responsabilă de comunicare și promovare FILIT, pentru Ziarul de Iași.

Citește aici care a fost unul dintre cele mai emoționante momente ale festivalului.

Citește și

ECONOMIE O nouă șansă pentru românii care vor o mașină nouă pe benzină, motorină sau hibrid. Bugetul RABLA 2025 se suplimentează cu 45 de milioane de lei
12:11
O nouă șansă pentru românii care vor o mașină nouă pe benzină, motorină sau hibrid. Bugetul RABLA 2025 se suplimentează cu 45 de milioane de lei
EDUCAȚIE Profesor universitar din IAȘI, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studentele sale. Cazul este analizat de Comisia de Etică
11:59
Profesor universitar din IAȘI, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studentele sale. Cazul este analizat de Comisia de Etică
NEWS ALERT „Era sleită de puteri, dar rămânea în spital”. Mărturiile tulburătoare ale colegilor Ștefaniei Szabo, doctorița de 37 ani găsită MOARTĂ în gardă la Buzău
11:47
„Era sleită de puteri, dar rămânea în spital”. Mărturiile tulburătoare ale colegilor Ștefaniei Szabo, doctorița de 37 ani găsită MOARTĂ în gardă la Buzău
ACTUALITATE Valentin Stan: Americanii anunțau că PUTIN nu ataca intenționat victimele civile. Își lăsa deschisă posibilitatea de a se așeza la masa negocierilor
11:30
Valentin Stan: Americanii anunțau că PUTIN nu ataca intenționat victimele civile. Își lăsa deschisă posibilitatea de a se așeza la masa negocierilor
ACTUALITATE DNA a trimis în judecată un fost director al Spitalului Municipal Rădăuţi pentru că ar fi luat mită în schimbul unor angajări
11:24
DNA a trimis în judecată un fost director al Spitalului Municipal Rădăuţi pentru că ar fi luat mită în schimbul unor angajări
Mediafax
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică RABLA 2025
Digi24
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37 de ani
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din România
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
Cancan.ro
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Metoda inedită prin care cercetătorii vor să scape de țânțari