Firma fondată de Dragoș Pîslaru, ministrul MIPE, contracte de milioane de lei cu ministerul pe care îl conduce. Cel mai recent contract apărut în SEAP. Acționariat cu nume influente

16 dec. 2025, 12:38, Actualitate
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a atribuit, în cursul anului 2025, două contracte de consultanță în valoare totală de aproximativ 4,6 milioane de lei unei companii fondate și administrate în trecut de actualul ministru al instituției, Dragoș Pîslaru. Este vorba despre firma Civitta Strategy & Consulting, care a obținut aceste contracte în a doua jumătate a anului. Potrivit Adevărul.ro, cel mai recent dintre contracte a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice la data de 2 decembrie 2025.

Acționariat cu nume influente și retragerea ministrului Dragoș Pîslaru

Relația dintre actualul ministru și compania câștigătoare a contractelor are o lungă  istorie. Conform informațiilor publicate de Jurnalul.ro, societatea a fost înființată la 15 decembrie 2007 sub denumirea SC Gea Strategy & Consulting SA.

Este important de precizat că, la momentul fondării, Dragoș Pîslaru era fondator și administrator și deținea 20% din acțiuni, iar sediul social al firmei a funcționat inițial într-un apartament aflat în proprietatea sa, situat în zona Arcului de Triumf. 

Aceeași sursă arată că structura inițială a acționariatului a inclus mai multe persoane cu influență publică, printre care președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, fostul premier Florin Cîțu și fostul ministru al bugetului, Liviu Voinea.

Cum s-a modificat componența acționariatului de-a lungul timpului

Dragoș Pîslaru a ieșit din firmă în perioada în care ocupa funcția de ministru al Muncii în guvernul tehnocrat, a revenit ulterior ca „partener” – cu o participație de 0,5% – retrăgându-se definitiv înainte de preluarea mandatului de europarlamentar.

În prezent, potrivit datelor oficiale, Civitta Strategy & Consulting este deținută de entități juridice înregistrate în Estonia și Lituania.

Contractul de 3,7 milioane de lei pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială

  • Potrivit jurnaliștilor Adevărul.ro, cel mai mare dintre cele două acorduri vizează servicii de consultanță pentru implementarea Planului de Evaluare a Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 și are o valoare de 3,7 milioane de lei.

Documentația tehnică aferentă contractului prevede evaluarea măsurilor destinate incluziunii sociale și reducerii sărăciei, analiza impactului intervențiilor din zona de asistență tehnică, precum și desfășurarea unor activități menite să crească capacitatea de evaluare la nivelul unei direcții generale din cadrul ministerului, notează sursa citată.

  • Înainte de acest acord, MIPE a mai încheiat un contract cu aceeași companie. La data de 24 iulie 2025, ministerul a semnat o înțelegere în valoare de 920.000 de lei, având ca obiect evaluarea Acordului de Parteneriat 2021–2027.

Documentul analizat stabilește modul de utilizare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2021–2027, definind liniile strategice de finanțare, complementaritatea dintre fondurile și programele Politicii de Coeziune, precum și sursele alternative pentru finanțarea nevoilor de dezvoltare.

Achiziția a vizat, mai exact, lotul 3 al procedurii, axat pe obiectivul „O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității.” În acest context, în a doua parte a anului 2025, fosta firmă a ministrului a obținut contracte de evaluare și consultanță de la MIPE în valoare cumulată de peste 4,6 milioane de lei.

Activitatea firmei fondată de Dragoș Pîslaru în raport cu instituțiile statului

Potrivit jurnaliștilor de la Adevărul.ro, activitatea Civitta Strategy & Consulting în relația cu instituțiile statului nu se limitează la aceste contracte. În ultimii trei ani, compania a derulat aproximativ 40 de contracte cu autorități publice, valoarea totală a acestora depășind 7 milioane de euro.

Printre instituțiile care au apelat la serviciile de consultanță ale societății se numără Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Dezvoltării, Primăria Municipiului București, Ministerul Energiei, precum și mai multe administrații locale, inclusiv Consiliul Județean Botoșani și Primăria Mizil.

