Austeritate doar în România? Dragoș Pîslaru a cheltuit peste 3.000 de euro din banii statului pentru a se caza la Bruxelles, deși are o casă acolo

De la preluarea mandatului de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, aproximativ două luni, Dragoș Pîslaru a mers de cinci ori la Bruxelles în interes de serviciu. Publicația Oficiul de Știri dezvăluie că, în urma unei solicitări, ministerul i-a transmis faptul că aceste deplasări au costat 7.405,12 euro, bani de la bugetul de stat.

Dintre aceștia, 3.600 de euro au fost alocați pentru cazare, mai scrie publicația, în contextul în care Dragoș Pîslaru deține o casă de 225 mp cumpărată chiar anul acesta în Bruxelles.

„Deplasările domnului ministru Dragoș Pîslaru la Bruxelles au vizat prioritățile aferente implementării politicii de coeziune în perioada 2021-2027, precum și elementele de interes strategic pentru România din perspectiva evoluției Politicii de Coeziune în contextul Noului Cadru Financiar Multianual (CFM) 2028-2034, dar și cea de-a doua revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în vederea optimizării absorbției fondurilor europene și îmbunătățirii eficienței implementării, precum și a finalizării rapide a negocierilor informale”, se arată în răspunsul primit de Oficiul de Știri din partea ministerului.

Casa cumpărată de Dragoș Pîslaru la Bruxelles apare inclusiv în declarația sa de avere. Ministrul deține 50% din proprietate, în timp ce cealaltă jumătate aparține soției sale. Mai mult, tot în declarația de avere apare și un credit bancar contractat de ministru anul acesta, credit despre care Oficiul de Știri scrie că a fost folosit pentru a cumpăra imobilul.

Redacția Gândul l-a contactat pe Dragoș Pîslaru pentru a îl întreba cum se potrivesc cheltuielile sale cu cazarea la Bruxelles, în condițiile în care deține un imobil acolo, cu contextul în care întreaga țară traversează o perioadă de austeritate. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene nu a răspuns, însă, apelurilor noastre.

Un caz identic a schimbat legea în România

Această situația readuce aminte de un caz recent în care o investigație jurnalistică a Europa Liberă România a arătat că zeci de parlamentari primeau bani pentru chirie deși aveau locuințe în municipiul București sau în județul Ilfov.

Dezvăluirea a dus la modificarea legii, astfel încât acum parlamentarii nu mai pot încasa bani pentru chirie dacă au o locuință în zonele amintite. Mai mult, regula se aplică și dacă soțul/soția deține un imobil în aceste zone.

